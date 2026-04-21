MinDefensa Pedro Sánchez confirmó amenazas contra Iván Cepeda, después de asegurar que la CIA no tenía información

Fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien con una serie de declaraciones a través de sus redes sociales advirtió que la CIA, el organismo de inteligencia de Estados Unidos, tendría información sobre un presunto atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

Iván Cepeda toma decisión sobre el debate presidencial: cerró la puerta a varios candidatos

De manera casi inmediata, un congresista de Estados Unidos descartó que la CIA tuviese alguna información relacionada.

Después, en una entrevista con un medio, el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, dijo, al igual que el congresista de EE. UU., que la información no estaba en manos del organismo de inteligencia.

El ministro de Defensa, por su parte, dijo este martes, a diferencia de lo que mencionó el fin de semana, que es un organismo de inteligencia distinto al Ministerio el que tiene la información, y que esa información se entregó a las autoridades estadounidenses.

Iván Cepeda, candidato presidencial desde Medellín. Foto: Captura de pantalla de transmisión en vivo.

​“Las amenazas contra el candidato Iván Cepeda existen, según la información de un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, el cual también la comunicó a los Estados Unidos para su valoración y apoyo de capacidades, dentro del marco de la cooperación internacional”, dijo Sánchez.

La Fiscalía, por su parte, abrió una investigación de oficio, luego de las declaraciones del presidente de la República; el objetivo es establecer si efectivamente las intimidaciones que advierte el primer mandatario son reales y, de ser así, adelantar los actos de verificación correspondientes para ubicar a los autores.

Ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, e Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: Semana/Colprensa.

La Policía, por su parte, adelanta los actos de corroboración después de la denuncia en redes sociales del presidente de la República. El objetivo es garantizar la seguridad, no solo del candidato del Pacto Histórico, sino del resto de candidatos que se disputan la presidencia de la República.