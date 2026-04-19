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Gustavo Petro insiste en plan para atentar contra Iván Cepeda

El jefe de Estado se pronunció luego de que se confirmara que la CIA no tiene información sobre eventuales planes para afectar al candidato presidencial.

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Redacción Semana
19 de abril de 2026, 8:52 a. m.
Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA / Presidencia

El presidente Gustavo Petro sentó su posición sobre las afirmaciones que hizo el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, sobre las informaciones que han circulado sobre planes para atentar contra el candidato Iván Cepeda.

En diálogo con Noticias Caracol, Sánchez dijo que la CIA, la principal agencia de inteligencia exterior de Estados Unidos, no tiene datos sobre las amenazas.

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“Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían. Pero, en este momento, no tienen”, señaló el alto funcionario.

Ante esto, Petro mencionó en su cuenta de X en la mañana de este 19 de abril: “En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo“.