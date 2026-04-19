Ministro de Defensa confirmó que la CIA no tiene información de posible atentado contra Iván Cepeda

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, indicó que la CIA, la principal agencia de inteligencia exterior del gobierno de Estados Unidos, no tiene información sobre un presunto plan para atentar contra Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico.

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La declaración generó una tormenta política en Colombia, dado que Gustavo Petro, el primer mandatario, detalló en su cuenta de X que ese organismo tenía detalles sobre una amenaza: “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”.

Al ser cuestionado por Noticias Caracol sobre la veracidad del caso alertado por el oficialismo, Sánchez respondió: “Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían. Pero, en este momento, no tienen”.

El ministro de Defensa aseguró a SEMANA que su declaración no va en contravía del mensaje que compartió el presidente Petro: “La CIA es receptora de una información que le pasó Colombia. Ella analizará y aportará lo que sea posible dentro de sus capacidades".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: MinDefensa

El alto funcionario aclaró que en Colombia no han bajado la guardia frente a las amenazas contra la democracia y reiteró que se siguen fortaleciendo las capacidades de inteligencia, y que comparte información con la comunidad internacional para neutralizar anticipadamente las eventuales intimidaciones que, en muchos casos, son transnacionales.

“Por ello, el señor presidente Gustavo Petro ha dado instrucciones de articular aún más los esfuerzos de inteligencia y seguir compartiendo información disponible con organismos internacionales para robustecer la protección de la democracia”, aseguró el ministro de Defensa este 18 de abril.

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Pedro Sánchez insistió que los ataques registrados en los últimos años contra candidatos presidenciales en distintos países, como Colombia y Ecuador, evidencian que las amenazas son reales, persistentes y no reconocen las fronteras. Por eso, reiteró que es necesaria una sólida coordinación y institucional y cooperación internacional.

“La información es un elemento clave para proteger a nuestros candidatos. Hasta 1.000 millones de pesos por información oportuna, veraz y precisa que permita neutralizar de manera anticipada cualquier amenaza contra los candidatos presidenciales. Atentar contra cualquiera de ellos es atentar contra la democracia”, concluyó el ministro.