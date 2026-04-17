El presidente Gustavo Petro aseguró que existe información sobre un posible atentado que se estaría preparando contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, expresó el mandatario.
El mandatario dio esa alerta en respuesta a una advertencia que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos en medio de una audiencia del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes que se desarrolló en Washington.
Ese mensaje fue presentado por Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, quien afirmó cualquier acción que atente contra la integridad de los candidatos a la Presidencia de Colombia podría generar consecuencias severas.
“Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus la muerte para buscar votos (sic)”, expresó Petro.
En desarrollo...