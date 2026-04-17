El candidato presidencial Iván Cepeda afirmó que el viceministro TIC, Andrés López, habría estado participando en política para promover su campaña, pese a que los funcionarios públicos tienen prohibido realizar ese tipo de acciones.

“Mi campaña ha tenido conocimiento de que en días pasados, el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña electoral”, expresó Cepeda.

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No obstante, el candidato aseguró que no tenía conocimiento de que el funcionario del Gobierno estaba promoviendo publicidad digital a favor de su aspiración para las elecciones del 31 de mayo, proyecto que busca el continuismo de las políticas de la administración de Gustavo Petro.

“No tenía ningún conocimiento de dicha labor de publicidad digital, y solamente me ha sido informada en las últimas horas”, enfatizó el candidato en una publicación en su cuenta de X en la que también solicitó tomar medidas sobre este asunto.

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“Ante esa circunstancia, y en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular", reclamó el candidato.

En la actualidad, López lidera el Viceministerio de Transformación Digital. No obstante, tiempo atrás tuvo a su cargo la dirección de comunicaciones de la campaña presidencial de Petro, durante 2021, la misma que llevó la mandatario a la Casa de Nariño en los comicios de 2022.

La cercanía del hoy viceministro con el presidente Petro lo llevó a ocupar el cargo de asesor de la Casa de Nariño, rol desde el que tuvo a su cargo la coordinación de la estrategia digital y de comunicaciones de la Presidencia.