El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no asistió a la Cumbre de Gobernadores que fue convocada por la Federación de Departamentos (FND) para escuchar las propuestas que tienen para las regiones los aspirantes a la Casa de Nariño.

Cepeda había sido invitado por diferentes canales a ese encuentro, a través de congresistas del Pacto Histórico y de personas de su campaña, porque los gobernadores estaban interesados en conocer su plan para los territorios del país.

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Iván Cepeda Foto: Colprensa

Incluso, la intervención del candidato del Pacto Histórico alcanzó a ser incluida en la agenda oficial y quienes llegaron al auditorio de la Universidad de la Sabana estaban convencidos de que esa sería su primera interlocución directa con el político que se perfila como uno de los favoritos para ganar las elecciones.

No obstante, Cepeda no se presentó en la Cumbre de Gobernadores y se desató una nueva polémica entre el Pacto Histórico y los administradores locales. La gobernadora del Meta y presidenta de la FND, Rafaela Cortés, afirmó ante los medios que “el candidato Iván Cepeda llamó a cancelar a última hora cuando le garantizamos todas las condiciones. Eso es un espaldarazo a los gobernadores y a los alcaldes de que no quiere trabajar con nosotros”.

Iván Cepeda Castro Foto: Foto: Heidy León

Durante la presentación del evento se dijo en micrófonos que él había cancelado su participación y la FND expresó que estaba lista para escucharlo. Sin embargo, después señalaron únicamente que él no había asistido, descartando la tesis de una presunta cancelación.

La no asistencia de Cepeda a la cumbre de gobernadores se da en un escenario en el que el presidente Gustavo Petro, el líder del Pacto, planteó la posibilidad de destituir alcaldes y gobernadores si estos no resuelven las solicitudes de los campesinos sobre el cobro del predial.

La gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que es “preocupante” que el candidato de la izquierda no participe en los espacios de conversación con las regiones. El espacio de la agenda que iba a ser ocupado por Cepeda fue reemplazado por la participación de Luis Gilberto Murillo.