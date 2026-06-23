Abelardo De La Espriella reaccionó este martes 23 de junio al mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo para felicitarlo por su victoria.

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A través de su cuenta de X, De La Espriella agradeció la llamada y aseguró que Colombia y Estados Unidos mantendrán una agenda de cooperación en temas clave para ambas naciones.

“Gracias, secretario Marco Rubio, por su llamada y por sus felicitaciones. Colombia y Estados Unidos han construido una relación estratégica basada en la cooperación, la seguridad y la prosperidad compartida”, escribió el presidente electo.

En el mismo mensaje, agregó que confía en que ambos gobiernos continuarán fortaleciendo esos vínculos. “Estoy seguro de que seguiremos trabajando juntos para fortalecer esos lazos en beneficio de nuestros pueblos”, señaló.

La respuesta llegó poco después de que Rubio revelara en sus redes sociales que habló con De La Espriella para felicitarlo por su triunfo electoral.

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El funcionario estadounidense aseguró que la administración de Donald Trump espera trabajar de manera estrecha con el próximo Gobierno colombiano en asuntos relacionados con la seguridad regional, los lazos económicos y el combate a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

El intercambio de mensajes se convierte en una de las primeras muestras públicas de acercamiento entre el nuevo Gobierno colombiano y la administración estadounidense, tras los resultados electorales del domingo 21 de junio.