Se mueve sonajero para la presidencia de la Cámara de Representantes. Aquí los opcionados

Con la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, se empezó a mover el sonajero en el Congreso de la República para la conformación de las mesas directivas.

El 20 de julio iniciará el nuevo cuatrienio en el Legislativo y ese mismo día las plenarias del Senado y la Cámara harán la elección para la presidencia y las dos vicepresidencias.

Aunque dentro de las cuentas del Pacto Histórico estaba tener nuevamente en el primer año las presidencias de las dos plenarias, la derrota de Iván Cepeda cambió todo el panorama político y las fichas del ajedrez se moverán de manera diferente.

Por esa razón, ya hay algunos nombres que se están perfilando para asumir esa dignidad en la Cámara de Representantes y son de colectividades que se declararían de Gobierno para respaldar plenamente a Abelardo De La Espriella.

Por el lado del Partido de la U surgió el nombre de Víctor Salcedo, un congresista que se opuso férreamente a la reforma a la salud de Gustavo Petro.

En Cambio Radical se destaparon los nombres de Julio César Triana y Hernando González. En el caso de Triana, se le han reconocido sus luchas para frenar los “abusos” del Gobierno Petro e inclinarse a favor de la aspiración presidencial de De La Espriella.

En los pasillos de las oficinas del Centro Democrático se asegura que José Jaime Uscátegui y Daniel Briceño estarían contemplados dentro de las postulaciones de la colectividad, aunque hay quienes aseguran que el exconcejal tendría una mayor ventaja por haber logrado más de 200.000 votos en la elección del 8 de marzo.

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Con menos fuerza está sonando Julio Roberto Salazar, del Partido Conservador, aunque esta colectividad tendría que hacer alguna alianza para lograr la presidencia de la Cámara.

El 20 de julio iniciará el nuevo cuatrienio en el Legislativo. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La próxima semana comenzarán unas reuniones preparatorias donde se construirán los acuerdos políticos entre todos los partidos para definir la conformación de las mesas directivas de las plenarias, las comisiones y el año correspondiente.

Antes del 20 de julio, todos esos asuntos deberán estar resueltos para que, con base en lo pactado, se hagan las respectivas postulaciones y se respeten los acuerdos.

Al margen del nombre del próximo presidente de la Cámara, la realidad es que el Pacto Histórico ya no tendrá esa dignidad, que ocupó con David Racero en 2022, generando bastante polémica por enredos judiciales.