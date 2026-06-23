Uribismo se suma al Gobierno de Abelardo De La Espriella: Centro Democrático anunció contundente respaldo en el Congreso

El Centro Democrático confirmó este 23 de junio su decisión de convertirse en partido de Gobierno y respaldar las iniciativas que impulse el presidente electo Abelardo De La Espriella durante el próximo cuatrienio.

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La determinación fue anunciada mediante un comunicado firmado por la bancada de 47 congresistas de la colectividad, bajo los lineamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el director nacional del partido, Gabriel Vallejo, y la vocera política y programática, Paloma Valencia.

“La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno”, señaló la colectividad en el primer punto del documento.

Además, el partido manifestó su “voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo De La Espriella”, especialmente aquellas orientadas a fortalecer la seguridad, promover el crecimiento económico y generar más oportunidades para los colombianos.

En el mismo comunicado, el Centro Democrático presentó la agenda legislativa que impulsará en el Congreso. Entre sus prioridades aparecen recuperar la seguridad y combatir la impunidad, rescatar el sistema de salud, reformar la JEP, fortalecer la Fuerza Pública y superar la crisis del sector minero-energético.

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La colectividad también incluyó propuestas relacionadas con la reducción de impuestos y trámites para pequeños empresarios, la reactivación de la construcción de vivienda, el fortalecimiento de la educación orientada al empleo, el saneamiento de las finanzas públicas y medidas para impulsar el crecimiento económico.

El anuncio del Centro Democrático se conoció pocas horas después de que concluyera oficialmente el proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026, en el que las autoridades electorales ratificaron la victoria de Abelardo De La Espriella.

Con los resultados ya en firme, los partidos políticos han comenzado a definir su posición frente al nuevo Gobierno y la agenda legislativa que se discutirá en el Congreso a partir del próximo periodo.

Finalmente, el partido aseguró que respalda al presidente electo por considerar que existe una coincidencia programática entre sus principios y varias de las propuestas planteadas durante la campaña presidencial.