Abelardo De La Espriella anunció ingreso de Colombia al Escudo de las Américas tras intercambio de trinos con Pete Hegseth

La relación entre Colombia y Estados Unidos comenzó a marcar su hoja de ruta para los próximos cuatro años incluso antes de la posesión presidencial.

El presidente electo Abelardo de la Espriella respondió este martes, 23 de junio, al mensaje de felicitación enviado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y anunció lo que calificó como una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Fase final del escrutinio ratificaría a Abelardo De La Espriella como presidente

Hegseth había celebrado la victoria electoral de De la Espriella y extendido una invitación formal a su futura administración para trabajar junto al Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), con el objetivo de fortalecer la alianza militar entre ambos países y enfrentar la producción de narcóticos y las organizaciones narcoterroristas que operan en el continente.

Abelardo De La Espriella reveló el primer propósito de su gobierno: “Jamás tendrán que temer por pensar diferente”

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo De La Espriella ‘El Tigre’ por su histórica victoria en Colombia”, escribió el funcionario estadounidense, quien además manifestó la intención de “reimpulsar la alianza militar entre nuestros dos países para poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narcoterroristas que azotan nuestro hemisferio”.

La respuesta no tardó en llegar y dejó clara la orientación que tendrá su política de seguridad. “Gracias señor secretario. A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.

Registraduría: “En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces”

Abelardo De La Espriella recibió el triunfo desde la Ventana al mundo en Barranquilla. Foto: @delaespriella_style

El presidente electo fue más allá y lanzó un mensaje que marca distancia con la administración saliente. “Colombia no será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo; pasaremos a combatirlo como corresponde”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de las expectativas por la conformación del nuevo gobierno y anticipan un estrechamiento de la cooperación con Washington en asuntos relacionados con seguridad, defensa y lucha contra las economías ilícitas.

El secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un foro en Singapur. Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

El intercambio de mensajes también es interpretado como una señal temprana del respaldo político que la nueva administración colombiana buscará consolidar con Estados Unidos, particularmente en la ofensiva contra los grupos armados ilegales y las estructuras dedicadas al narcotráfico que operan en el país y en la región.