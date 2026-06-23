Abelardo De La Espriella anunció ingreso de Colombia al Escudo de las Américas tras intercambio de trinos con Pete Hegseth

La relación entre Colombia y Estados Unidos comenzó a marcar su hoja de ruta para los próximos cuatro años incluso antes de la posesión presidencial.
El presidente electo Abelardo de la Espriella respondió este martes, 23 de junio, al mensaje de felicitación enviado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y anunció lo que calificó como una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Gracias Señor Secretario.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 23, 2026
A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas.
Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde.
¡Firme por La Patria!
(ADLE) 🇨🇴 🐅
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Hegseth había celebrado la victoria electoral de De la Espriella y extendido una invitación formal a su futura administración para trabajar junto al Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), con el objetivo de fortalecer la alianza militar entre ambos países y enfrentar la producción de narcóticos y las organizaciones narcoterroristas que operan en el continente.
Congratulations President-Elect @ABDELAESPRIELLA "El Tigre" on your historic victory in Colombia.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 23, 2026
We invite your incoming administration to work with the Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) to reinvigorate the military alliance between our two…
“Felicitaciones al presidente electo Abelardo De La Espriella ‘El Tigre’ por su histórica victoria en Colombia”, escribió el funcionario estadounidense, quien además manifestó la intención de “reimpulsar la alianza militar entre nuestros dos países para poner fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narcoterroristas que azotan nuestro hemisferio”.
La respuesta no tardó en llegar y dejó clara la orientación que tendrá su política de seguridad. “Gracias señor secretario. A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.
El presidente electo fue más allá y lanzó un mensaje que marca distancia con la administración saliente. “Colombia no será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo; pasaremos a combatirlo como corresponde”, afirmó.
Las declaraciones se producen en medio de las expectativas por la conformación del nuevo gobierno y anticipan un estrechamiento de la cooperación con Washington en asuntos relacionados con seguridad, defensa y lucha contra las economías ilícitas.
El intercambio de mensajes también es interpretado como una señal temprana del respaldo político que la nueva administración colombiana buscará consolidar con Estados Unidos, particularmente en la ofensiva contra los grupos armados ilegales y las estructuras dedicadas al narcotráfico que operan en el país y en la región.