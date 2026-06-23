POLÍTICA

Escrutinio segunda vuelta en Colombia | Registraduría da detalles sobre cómo avanza el conteo de votos este martes 23 de junio

Los colombianos están a la espera de unos resultados electorales definitivos.

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Redacción Nación
23 de junio de 2026 a las 12:05 p. m.
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella e Iván Duque.
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella e Iván Duque. Foto: SEMANA

Este martes 23 de junio, la Registraduría Nacional anunció que ya finalizó el escrutinio que llevaron a cabo los jueces de la república en 2.992 comisiones escrutadoras.

Según la Registraduría, en un 99,997 % coincide el preconteo de los votos que le dio el triunfo en las urnas a Abelardo De La Espriella como presidente de la república electo.

Más de 122.000 mesas de votación comenzaron el proceso de escrutinio, el cual contó con la presencia de testigos electorales y auditores acreditados por el CNE.
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Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, resaltaron desde la Registraduría.

Al revisar la página web de la Registraduría, se indica que 118.346 mesas fueron escrutadas y cuatro están sin escrutar, para un porcentaje total de un 99,99 %.

Por departamento, las mesas que aparecen escrutadas en un 100 % son:

  • Amazonas
  • Antioquia
  • Arauca
  • Atlántico
  • Bogotá
  • Bolívar
  • Caldas
  • Caquetá
  • Casanare
  • Cauca
  • Cesar
  • Chocó
  • Córdoba
  • Cundinamarca
  • Guainía
  • Guaviare
  • Huila
  • La Guajira
  • Magdalena
  • Meta
  • Nariño
  • Norte de Santander
  • Putumayo
  • Quindío
  • Risaralda
  • San Andrés
  • Santander
  • Sucre
  • Tolima
  • Valle del Cauca
  • Vichada

Entretanto, en la página de la Registraduría aparece que en Boyacá faltan por escrutar dos mesas (99,94 %), al igual que en Vaupés (97,73 %).

Vale destacar que, con los porcentajes entregados anteriormente, la Registraduría recalca que se cierra dicho proceso, en el que participaron más de un millón de colombianos.

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“Cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”, concluyeron.