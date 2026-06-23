Este martes 23 de junio, la Registraduría Nacional anunció que ya finalizó el escrutinio que llevaron a cabo los jueces de la república en 2.992 comisiones escrutadoras.

Según la Registraduría, en un 99,997 % coincide el preconteo de los votos que le dio el triunfo en las urnas a Abelardo De La Espriella como presidente de la república electo.

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“Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, resaltaron desde la Registraduría.

Al revisar la página web de la Registraduría, se indica que 118.346 mesas fueron escrutadas y cuatro están sin escrutar, para un porcentaje total de un 99,99 %.

Por departamento, las mesas que aparecen escrutadas en un 100 % son:

Amazonas

Antioquia

Arauca

Atlántico

Bogotá

Bolívar

Caldas

Caquetá

Casanare

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Quindío

Risaralda

San Andrés

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Vichada

Entretanto, en la página de la Registraduría aparece que en Boyacá faltan por escrutar dos mesas (99,94 %), al igual que en Vaupés (97,73 %).

Vale destacar que, con los porcentajes entregados anteriormente, la Registraduría recalca que se cierra dicho proceso, en el que participaron más de un millón de colombianos.

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“Cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”, concluyeron.