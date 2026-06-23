Le recuerdan a Gustavo Petro cómo debe ser el empalme con Abelardo De La Espriella: “La transición entre gobiernos no es un favor”

El empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella no ha comenzado. El presidente está esperando el resultado de los escrutinios con los que el candidato del continuismo, Iván Cepeda, espera recuperar votos con relación a la información que arrojó el preconteo del domingo 21 de junio.

Sin la oficialización del resultado, el Gobierno aún no reconoce el desenlace de las elecciones y esto impide que comience el proceso de transición en el que la administración Petro debe entregarle al equipo entrante de De La Espriella cada una de las dependencias del Estado.

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El exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, le dijo al mandatario que hace cuatro años, para esta época, ya los funcionarios de Iván Duque se estaban reuniendo con sus emisarios en medio de ese proceso. Incluso, Duque recibió a Petro en la Casa de Nariño tres días después de la segunda vuelta como muestra de una transición democrática.

Es más, Muñoz le recordó al presidente saliente que esta misma semana debería comunicarse con Abelardo De La Espriella para saludarlo como presidente electo y designar una comisión de empalme con un cronograma de transición claro.

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“También debería habilitar de inmediato Datálogo, la plataforma creada en el 2022 para consolidar y entregar la información estratégica del Estado: informes de gestión, balance sectorial, proyectos en ejecución, estado presupuestal, contratación, indicadores, riesgos, litigios, sistemas de información y asuntos prioritarios de cada entidad”, enfatizó el exfuncionario de la Casa de Nariño.

Hace cuatro años, la administración Duque expidió dos directivas presidenciales con las que estableció el Comité de Transición, los subcomités sectoriales y las reglas para garantizar un empalme coordinado, transparente y con continuidad del servicio público.

Por eso, Muñoz le recordó a Petro que “la transición entre gobiernos no es un favor político; es un deber constitucional e institucional”.