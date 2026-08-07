María Fernanda Cabal reaccionó a foto de Petro con Simón Bolívar y lanzó dura frase: “Lo que se ve es a un exguerrillero del M-19”

Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una fotografía en la que aparece sentado en el despacho presidencial, mientras detrás de él se observa un retrato de Simón Bolívar.

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“Con mi compañero de luchas en la oficina presidencial desechada”, escribió Petro al compartir la imagen, luego de finalizar su mandato este 7 de agosto.

La publicación provocó la reacción de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó directamente la referencia que hizo Petro sobre Bolívar y recordó el pasado del exmandatario como integrante del M-19.

“No, Petro, en la foto lo que se ve es al libertador Simón Bolívar y a un exguerrillero del M-19”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Cabal lanzó comparación entre Petro y Simón Bolívar

La excongresista cerró su mensaje con otra contundente frase en la que estableció una diferencia entre el papel histórico de Bolívar y el legado que, a su juicio, dejó Petro después de cuatro años en la Presidencia.

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“El uno independizó a Colombia, el otro la destruyó”, afirmó.

El cruce se dio en medio de los mensajes que Petro publicó tras entregar la Presidencia de la República. Diferentes figuras políticas han reaccionado al cierre de su Gobierno y al comienzo de una nueva etapa política en el país.