Abelardo De La Espriella anuncia que firmará un decreto de congelamiento del gasto público: “Tenemos que poner la casa en orden”

Durante su discurso de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que en las próximas horas firmará un decreto para congelar el gasto público, una medida que presentó como el primer paso de su Gobierno para ordenar las finanzas nacionales y recuperar la confianza en la economía.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Ninguna economía comienza a irle bien si no empieza por la conquista de la confianza”, afirmó el mandatario, quien calificó este factor como uno de los bienes más valiosos que puede tener una nación.

Abelardo De La Espriella en el Batallón Pichincha Foto: Álvaro PÍo / El País

En su intervención, sostuvo que el crecimiento económico requiere de un manejo responsable de los recursos públicos y de condiciones que permitan fortalecer la inversión.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "Firmaré el decreto de congelamiento del gasto público (...) Tenemos que poner la casa en orden": presidente Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/kHWepsd8LU — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026

De La Espriella cuestionó el nivel de gasto registrado durante la administración anterior y aseguró que estuvo acompañado de un crecimiento del endeudamiento que, según su diagnóstico, debilitó las finanzas nacionales.

“El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales”, señaló.

El presidente planteó que, antes de poner en marcha las transformaciones económicas que, según dijo, necesita Colombia, su Gobierno deberá concentrarse en ordenar las cuentas públicas.

“Antes de emprender las grandes transformaciones económicas que Colombia necesita, tenemos que poner la casa en orden”, afirmó, al señalar que esa será la primera obligación de su administración.

En su discurso, también advirtió sobre los efectos que puede tener un gasto estatal que, a su juicio, no tenga límites. Según explicó, una economía no puede prosperar cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto de los contribuyentes y compromete el futuro de las nuevas generaciones.

Abelardo señaló que se buscará reducir el gasto del país. Foto: Getty Images

Sin embargo, De La Espriella aseguró que la política de austeridad no estará dirigida contra los sectores más vulnerables. “La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado”, manifestó.

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En ese sentido, garantizó que los programas destinados a atender a la población más vulnerable serán preservados durante su administración, a la que se refirió como la “era del Tigre”.

El decreto anunciado será, según sus palabras, una de las primeras decisiones económicas de su Gobierno y marcará el inicio de una política orientada a contener el gasto, fortalecer las finanzas públicas y recuperar la confianza como elemento central de su proyecto económico.