Economía

Abelardo De La Espriella anuncia que firmará un decreto de congelamiento del gasto público: “Tenemos que poner la casa en orden”

El mandatario cuestionó el aumento del gasto y el endeudamiento de la anterior administración.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de agosto de 2026 a las 7:04 p. m.
Abelardo De La Espriella se refirió a los gastos de la administración Petro.
Abelardo De La Espriella se refirió a los gastos de la administración Petro. Foto: Semana

Durante su discurso de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que en las próximas horas firmará un decreto para congelar el gasto público, una medida que presentó como el primer paso de su Gobierno para ordenar las finanzas nacionales y recuperar la confianza en la economía.

Abelardo De La Espriella será el segundo presidente de Colombia que es egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Ninguna economía comienza a irle bien si no empieza por la conquista de la confianza”, afirmó el mandatario, quien calificó este factor como uno de los bienes más valiosos que puede tener una nación.

Discurso presidencial
Abelardo De La Espriella en el Batallón Pichincha Foto: Álvaro PÍo / El País

En su intervención, sostuvo que el crecimiento económico requiere de un manejo responsable de los recursos públicos y de condiciones que permitan fortalecer la inversión.

De La Espriella cuestionó el nivel de gasto registrado durante la administración anterior y aseguró que estuvo acompañado de un crecimiento del endeudamiento que, según su diagnóstico, debilitó las finanzas nacionales.

YouTube video O_K-gbfzSoo thumbnail

“El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales”, señaló.

El presidente planteó que, antes de poner en marcha las transformaciones económicas que, según dijo, necesita Colombia, su Gobierno deberá concentrarse en ordenar las cuentas públicas.

“Antes de emprender las grandes transformaciones económicas que Colombia necesita, tenemos que poner la casa en orden”, afirmó, al señalar que esa será la primera obligación de su administración.

En su discurso, también advirtió sobre los efectos que puede tener un gasto estatal que, a su juicio, no tenga límites. Según explicó, una economía no puede prosperar cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto de los contribuyentes y compromete el futuro de las nuevas generaciones.

La regla fiscal, una política para establecer límites en el crecimiento del gasto público, será determinante al definir posibles reemplazos de los impuestos que se declaren inexequibles.
Abelardo señaló que se buscará reducir el gasto del país. Foto: Getty Images

Sin embargo, De La Espriella aseguró que la política de austeridad no estará dirigida contra los sectores más vulnerables. “La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado”, manifestó.

DISCURSO EN EL BATALLÓN PICHINCHA
🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO | Presidente da su primer discurso: “En mi Gobierno no habrá ninguna constituyente”

En ese sentido, garantizó que los programas destinados a atender a la población más vulnerable serán preservados durante su administración, a la que se refirió como la “era del Tigre”.

El decreto anunciado será, según sus palabras, una de las primeras decisiones económicas de su Gobierno y marcará el inicio de una política orientada a contener el gasto, fortalecer las finanzas públicas y recuperar la confianza como elemento central de su proyecto económico.