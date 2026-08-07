¿El nuevo Gobierno va a “fregar” a la clase trabajadora? Así respondió el ministro Miguel Gómez Martínez

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, habló con SEMANA. En el marco de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el nuevo jefe de la cartera económica trazó la ruta fiscal del país.

“Recibimos un balance muy negativo con una inflación que aumenta, con un nivel de déficit fiscal que es el más alto de nuestra historia, 7.8% del PIB. También tenemos un problema muy serio de balanza comercial, un déficit superior a 16.000 millones de dólares y con un endeudamiento récord también en la historia”, señaló Gómez Martínez.

“Entonces, sí, las condiciones son muy difíciles, pero yo noto un ambiente muy positivo en la economía y creo que hay mucho deseo de los agentes económicos para que la economía vuelva a arrancar de manera veloz”, agregó.

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Especial: Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Lo primero que el Estado tiene que hacer es dar ejemplo y hemos vivido 4 años de derroche de recursos públicos. Es el momento de apretarse el cinturón, de demostrar que hay una política de austeridad y el primer paso tiene que ser enviar un mensaje de austeridad y eso es lo primero que vamos a hacer. Después hablaremos, naturalmente, de estímulos a la inversión porque para que el problema fiscal se resuelva se necesita incrementar el crecimiento de la economía. Con las tasas mediocres que hemos tenido en los últimos años es muy difícil cerrar el déficit fiscal”, acentuó.

La transmisión de SEMANA sobre la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Al consultarle si buscará recursos económicos a través del recorte del Estado, el jefe de la cartera respondió, en el diálogo con SEMANA: “Pues tiene que ser muy significativo porque, primero, el presupuesto que presentó el gobierno saliente está desfinanciado en 16 billones de pesos y cuando miramos, realmente, la propuesta que se presentó para el año 2027 el desequilibrio es todavía mayor. Dependiendo de cómo uno mire las cifras, la Contraloría dice que es 30 billones de pesos, pero hay personas que dicen que el monto se acerca a los 60 billones. Todo eso lo tenemos que enfrentar en el corto plazo porque no podemos seguir viviendo por encima de nuestras capacidades”.

Posterior a ello, SEMANA le consultó al ministro Gómez Martínez cuál es su respuesta frente a las voces de oposición que indican que el nuevo gobierno llega a “fregar” a la clase trabajadora.

“Ministro, se viene una discusión en la reforma tributaria. Ya hay sectores del Pacto Histórico que dicen que ustedes, dicen ellos, van a ”fregar" a la clase trabajadora. ¿Eso es cuento?“, fue la pregunta puntual.

“Yo creo que lo que hay que hacer es estimular el crecimiento. Va a ser una reforma que estimule al sector privado. El sector privado lleva 4 años castigado por un gobierno cargado de ideología. Es hora de que el país entienda que lo que genera crecimiento, riqueza, prosperidad es el sector privado y nuestra reforma va a ir encaminada a que ese sector sea el motor dinámico de la economía.

“Lo primero que va a salir es el tema del recorte. Esa es la prioridad del Gobierno. No podemos esperar mucho. Yo creo que en los primeros días de este mandato vamos a dar a conocer el plan de ajuste”, puntualizó el ministro de Hacienda.