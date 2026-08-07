¿Quién es el gurú del crédito que tendrá la misión de capotear la deuda en el gobierno de Abelardo De La Espriella?

Con el acceso al crédito y la estrategia de pago de la deuda pública colombiana no hay lugar a improvisación. El nuevo ministro de Hacienda designado para iniciar la tarea de llevar las riendas de las finanzas públicas en el país, Miguel Gómez Martínez, avanza en la conformación del equipo que lo rodeará para enfrentar el gran reto de una crisis fiscal.

El componente de la deuda es uno de los focos en los que tendrá que concentrarse el nuevo gobierno, ya que, de la actual vigencia quedan 4 meses que tendrá que conducir el gobierno de De La Espriella y el escenario es complejo. Con corte a junio, ya se había comprometido el 76 % del endeudamiento, según advirtió recientemente la Contraloría General.

César Arias ya había trabajado con José Manuel Restrepo, cuando el hoy vicepresidente de la República fue ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque. Foto: Cortesía

Hasta julio de este año, la deuda pública en Colombia superó los $1.169 billones, es decir, dos veces todo el presupuesto que ejecutará el país en 2027, si se acoge la cifra propuesta por el gobierno saliente: 575,6 billones de pesos. En esa carta financiera, la apuesta es que se paguen 118 billones de pesos por el servicio de la deuda, el cual, entre otros, está cubriéndose con intereses altos.

En consecuencia, el reto que tendrá sobre sus hombros el director de crédito designado por el gobierno de De La Espriella, no será para nada fácil.

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Se trata de César Arias, un curtido profesional que estaba dedicado a la consultoría internacional, labor en la que se ha especializado en temas que necesitará abordar Colombia: gestión de deuda pública, finanzas climáticas, financiamiento de infraestructura, y desarrollo de mercados de capitales. Esas experticias las adquirió en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, justo dos entidades en las que seguramente tendrá que tocar puertas para manejar el tema que le han encomendado.

Hasta el momento Arias se había dedicado a asesorar y prestar asistencia técnica a gobiernos, bancos centrales, y bancos regionales de desarrollo en América Latina y el Caribe, África Subsahariana y Europa Emergente.

Deuda colombiana Foto: Getty Images

Se le considera un gurú en temas de crédito, pues, de hecho, ya había ocupado ese cargo entre 2018 y 2022, momento en el cual le correspondió enfrentar retos difíciles, como el de la consecución urgente de recursos para la compra de vacunas en la pandemia.

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También tiene entre las líneas de su hoja de vida el hecho de haber liderado la primera emisión de bonos soberanos verdes y sociales.

Graduado en Gobierno y Relaciones Exteriores de la Universidad Externado; magister en Administración Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York, tiene un paquete de experiencias que le servirán en la labor de plantear la estrategia del país con la deuda y el financiamiento.

Fue director de investigaciones de Mercados Globales del Deutsche Bank Securities en Nueva York; director de Calificaciones Soberanas de Latinoamérica de Fitch Ratings; oficial de investigación del FMI; especialista en la OEA- Organización de Estados Americanos.