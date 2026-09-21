Dólar arranca la semana más barato: cae casi 23 pesos al inicio de la jornada

El precio del dólar inició la semana a la baja: abrió en 3.170 pesos, una caída de 22,92 pesos frente a la tasa representativa del mercado de 3.192,92 pesos que rige hoy.

La divisa se mueve en medio de las tasas altas por parte de los bancos centrales, luego de la decisión de los últimos días de un aumento en las tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), y de una tregua en la escalada de los precios del petróleo, tras la posible distensión de los conflictos en Oriente Medio que ha facilitado el comercio de combustibles en esa región.

Según el Diario Financiero de Chile, el dólar opera con una moderada tendencia al alza. Un factor es la caída del yen. Si bien el Banco central japonés cumplió el viernes con las expectativas de un alza de la tasa de referencia a 1,25%, la decisión no fue unánime y el emisor evitó comprometerse a un acelerado ritmo de ajustes. Tras la decisión, el yen retomó su caída frente al dólar.

Reserva Federal subió tasas de interés en EE. UU.; no apretaba desde hacía tres años. ¿Podría tener efecto sobre el dólar en Colombia?

Un análisis de Bancolombia advierte que el Ministerio de Finanzas de Japón habría realizado rate checks (consultas a los operadores del mercado) tras la continua depreciación del yen, pese a la decisión del Banco de Japón de elevar su tasa de interés hasta 1,25%, “su nivel más alto en 31 años”, agrega el informe.

Para el Diario Financiero de Chile, el petróleo al inicio del día cae más de 2% con el precio del barril de crudo WTI en torno a los 93 dólares y el Brent acercándose a los 100 dólares. Citando a la consultora Kpler, el informe del medio austral reportó un aumento de las exportaciones petroleras de Arabia Saudita en agosto, y el propio país anunció un aceleramiento de los trabajos para reanudar la operación de su oleoducto Este-Oeste. A eso se suma la declaración del Comando Central de Estados Unidos asegurando que hay un crecimiento del tránsito de tanqueros a través del estrecho de Ormuz.

El precio del dólar cerró la jornada del viernes pasado 14,95 pesos por encima del cierre previo. Foto: Adobe Stock

En el campo interno, hay expectativa por la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso y a la espera del plan de ajuste fiscal del Gobierno. Esta semana será la visita tradicional del Fondo Monetario Internacional que coincide con la difícil situación fiscal del país.

El hecho económico nacional fue el resultado del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane creció 1,11% anual en julio, por debajo de la estimación de Bancolombia que fue de 2,2%. En la serie ajustada por efecto estacional, el avance fue de 0,97% mensual. En términos anuales, las actividades terciarias crecieron 2,6%, mientras que las primarias y secundarias se contrajeron 3,7% y 2,3%, respectivamente.

Según un informe de Bancolombia, el sector manufacturero exhibió una contracción de 2,3% real, producto del retroceso anual de 27 de los 39 subsectores. En servicios, quince sectores registraron crecimientos anuales en sus ingresos nominales en julio y dieciséis presentaron variación positiva para el trimestre móvil. Se observó un retroceso en alojamiento por una disminución en los ingresos de 7,4% anual, completando 18 meses de variación negativa.

“Anticipamos que el PIB crezca 2,6% en 2026, impulsado por los servicios y administración pública, pero limitado por los desafíos en las actividades secundarias”, advierte el informe.

Esta semana inició con una tregua en la escalada de los precios del petróleo, tras la posible distensión de los conflictos en Oriente Medio que ha facilitado el comercio de combustibles en esa región. Foto: thaiview - stock.adobe.com

El precio del dólar cerró la jornada del viernes pasado 14,95 pesos por encima del cierre previo. Durante la sesión, la tasa de cambio experimentó un comportamiento alcista, tal que el máximo fue de 3.207,80 pesos y cerró en 3.177,50 pesos, señaló un informe de Bancolombia.

En el frente internacional, el DXY (el índice con el que se compara el dólar con otras monedas) cerró en 100,21, con una variación diaria de -0,04%.

Salud, pensiones y combustibles, entre las partidas que elevaron el Presupuesto 2027: “El anterior había dejado por fuera algunas obligaciones”

Según Bancolombia, la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local y los mensajes del nuevo Gobierno para atacar los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad del precio del dólar en los próximos meses. “En este contexto, la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una posible corrección y amplia volatilidad, lo que soportaría niveles entre 3.000 y 3.300 pesos en el cuarto trimestre de 2026”, concluye el informe.