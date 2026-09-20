Estas son las cédulas que deben presentar la declaración de renta del 21 al 25 de septiembre

Con el calendario tributario de septiembre en marcha, miles de contribuyentes en Colombia continúan adelantando el proceso para presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

¿Va a declarar renta en 2026? Estos gastos le pueden ayudar a pagar menos y debe tener los soportes

La declaración de renta es el documento mediante el cual las personas naturales reportan a la autoridad tributaria su información económica y financiera, incluyendo ingresos, patrimonio, compras, consumos, movimientos bancarios y otros datos relevantes.

Estas son las fechas para la declaración de renta en 2026. Foto: Tomada de las redes sociales de la DIAN.

Con base en esta información, la Dian establece si el contribuyente debe pagar un impuesto, si la obligación queda en cero o si tiene derecho a un saldo a favor.

El calendario establecido para las personas naturales inició el 12 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 26 de octubre del mismo año. Las fechas dependen de los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Para la semana comprendida entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre, deberán presentar la declaración de renta las personas cuyos NIT terminen en los siguientes números:

Fecha Cédulas 21 de septiembre 55 y 56 22 de septiembre 57 y 58 23 de septiembre 59 y 60 24 de septiembre 61 y 62 25 de septiembre 63 y 64

Estas fechas hacen parte del cronograma oficial de vencimientos definido por la Dian para la declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2025.

Es importante recordar que estar obligado a presentar la declaración no significa necesariamente que el contribuyente deba pagar un impuesto. Luego de revisar la información financiera reportada, el resultado puede ser un valor a pagar, una declaración sin impuesto a cargo o un saldo a favor que podrá solicitarse de acuerdo con las condiciones establecidas.

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¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

La Dian establece diferentes condiciones para determinar si una persona natural debe presentar declaración de renta por el año gravable 2025. Entre ellas se encuentran:

Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT durante 2025.

Haber realizado consumos con tarjeta de crédito por encima del límite establecido de 1.400 UVT.

Haber efectuado compras y consumos superiores al tope fijado por la norma tributaria.

Haber acumulado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 UVT.

Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT al 31 de diciembre de 2025.

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) al cierre del año gravable 2025.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf

La Dian utiliza los valores de la Unidad de Valor Tributario (UVT) definidos para establecer estos límites y determinar quiénes deben cumplir con esta obligación fiscal.