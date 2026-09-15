Economía

¿Precio engañoso en supermercados? La SIC explica qué pasa cuando cobran más de lo anunciado

Muchos clientes aceptan pagar un valor mayor por supuestos errores del sistema, pero la normativa colombiana establece una regla clara para estos casos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de septiembre de 2026 a las 4:44 p. m.
Compras en un supermercado
Compras en un supermercado Foto: Getty Images

Muchos consumidores han enfrentado una situación incómoda al momento de pagar sus compras: encontrar un producto con un precio marcado en la estantería y descubrir que, al pasar por caja, el valor registrado en el sistema es más alto.

El Decreto 0994 de 2026 modificó las condiciones de acceso al subsidio de vivienda de interés social para hogares conformados por concejales y ediles.
¿Le corresponde el subsidio de más de $ 1 millón? Consulte quiénes pueden cobrarlo

Ante esta diferencia, algunos establecimientos argumentan que se trata de fallas en la actualización de precios o errores en sus plataformas, pero la normativa colombiana establece reglas claras para proteger al comprador.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó que los establecimientos comerciales tienen la obligación de informar de manera precisa, visible y verificable el precio de los productos ofrecidos al público.

Esto significa que los valores exhibidos deben corresponder con la realidad y no pueden generar confusión al consumidor durante la compra.

De acuerdo con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, cuando existen dos precios diferentes para un mismo artículo, debe aplicarse el valor más favorable para la persona que realiza la compra. En otras palabras, si un producto aparece anunciado con un precio menor en una etiqueta, aviso o cualquier otro medio dentro del establecimiento, ese es el valor que debe respetarse.

La entidad explicó que argumentos como que una promoción ya terminó, que el aviso no fue retirado a tiempo o que hubo inconvenientes con el sistema interno del comercio no eliminan la responsabilidad del establecimiento frente al consumidor. La actualización de precios y la correcta información al público hacen parte de las obligaciones de los vendedores.

Para evitar inconvenientes, los compradores pueden tomar algunas medidas cuando detecten una diferencia de precios.

Una de ellas es conservar evidencia del valor anunciado, por ejemplo mediante una fotografía de la etiqueta o del aviso correspondiente. También es recomendable guardar la factura en caso de que el cobro se haya realizado con un valor superior al informado.

Economia
Los supermercados deben cumplir las reglas de la SIC. Foto: Adobe Stock

Si el comercio se niega a reconocer el precio anunciado, el consumidor puede acudir a las autoridades competentes para presentar una reclamación y solicitar que se revise el caso. La Red Nacional de Protección al Consumidor cuenta con canales de atención para orientar a los ciudadanos en este tipo de situaciones.

Creativo Getty
PSE anuncia modificación clave en Colombia: así cambiarían los pagos

La recomendación de las autoridades es que los compradores conozcan sus derechos y verifiquen la información antes de finalizar una compra. Mientras tanto, los comercios deben garantizar que sus sistemas, etiquetas y promociones estén alineados para evitar cobros incorrectos y posibles sanciones.