¿Le corresponde el subsidio de más de $ 1 millón? Consulte quiénes pueden cobrarlo

Las familias que resultaron afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 podrán acceder a una ayuda económica temporal entregada por el Gobierno nacional.

Reunión presidencial sobre el terremoto para establecer ayudas económicas a los afectados. Foto: UNGRD / Cortesía

Inicia la entrega de apoyo económico para damnificados del terremoto. Este será el monto que recibirán las familias

El beneficio busca respaldar a las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o en condiciones que impiden habitarlas mientras avanzan las labores de recuperación.

Hay un subsidio para los afectados por el terremoto. Foto: Montaje Semana

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició el primer ciclo de desembolsos en el departamento del Chocó. El monto no es igual para todos los hogares, pues se determina de acuerdo con la categoría del municipio donde estaba ubicada la vivienda afectada.

¿Cuánto dinero recibirán los hogares?

El apoyo se entregará durante tres meses y corresponde a cada hogar que haya sido validado como beneficiario.

Los valores mensuales establecidos son:

$ 1.050.543: para municipios de categorías 1 y 2 y distritos especiales.

$ 875.452,50: para municipios de categorías 3 y 4.

$ 787.907,25: para municipios de categorías 5 y 6.

Por esta razón, aunque el beneficio puede superar el millón de pesos mensuales en determinados municipios, no todas las familias recibirán esa misma cantidad.

¿Quiénes tienen derecho al apoyo?

No basta con haber sufrido daños durante el terremoto. Para recibir el dinero, el hogar debe cumplir una serie de condiciones establecidas dentro del proceso de atención de la emergencia.

Entre ellas están aparecer en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al sismo del 10 de agosto, tener identificado al jefe del hogar y contar con la certificación de la alcaldía que permita comprobar que la familia vivía en el municipio afectado cuando ocurrió la emergencia.

Además, la vivienda registrada debe figurar como destruida o no habitable. La información también pasa por procesos de verificación de identidad, revisión de datos y controles para evitar registros duplicados antes de integrar el listado definitivo de beneficiarios.

¿Es necesario solicitar el subsidio directamente ante la UNGRD?

No. Uno de los puntos importantes del proceso es que el ciudadano no debe presentar por su cuenta una solicitud individual ante la UNGRD para obtener este apoyo.

La gestión parte de las autoridades municipales, que deben entregar la información requerida y realizar las certificaciones correspondientes. Por eso, quienes resultaron afectados deben verificar ante su alcaldía que sus datos estén correctamente registrados y que la situación de su vivienda haya quedado consignada de manera adecuada.

Se darán ayudas económicas a los afectados por el terremoto. Foto: Getty Images

¿Cómo se puede reclamar el dinero?

En el primer ciclo habilitado en Chocó, los pagos comenzaron el 11 de septiembre de 2026 y estarán disponibles hasta el 25 de septiembre en los puntos autorizados de SuperGiros.

El cobro debe hacerlo el jefe del hogar que aparece registrado como beneficiario y es necesario presentar el documento de identidad original para recibir el dinero.

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Los municipios incluidos inicialmente en este ciclo son Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.