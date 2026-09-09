La Dian subastará joyas, oro, motocicletas y equipos entre el 9 y el 11 de septiembre; así puede aplicar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizará entre este 9 y el 11 de septiembre de 2026 una subasta pública virtual de distintos bienes, entre ellos joyas, oro, motocicletas minicross, cuatrimotos y equipos industriales.

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La jornada comenzará a las 8:00 a. m. del 9 de septiembre y finalizará a las 2:30 p. m. del 11 de septiembre. El proceso se llevará a cabo mediante la plataforma oficial de subastas El Martillo del Banco Popular.

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🔎 Recuerde: se realizan únicamente a través de El Martillo del @Bco_Popular y sin intermediarios.



📲 Conozca cómo registrarse, consultar el catálogo y presentar su oferta 👉 https://t.co/MpjIpHsrpR . pic.twitter.com/utV5hMvmKw — DIANColombia (@DIANColombia) September 9, 2026

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, la oferta incluye pulseras, cadenas, anillos, aretes y otras piezas de joyería, además de monedas, lingotes y barras de oro. También se encuentran motocicletas minicross, cuatrimotos, motobombas, compresores, generadores y equipos para tratamiento de aire.

Entre los bienes disponibles figuran, además, una cava de vinos, una máquina de hielo industrial y una barbacoa a gas. Los artículos están ubicados en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Buenaventura.

La Dian informó que las mercancías provienen de procesos de aprehensión, decomiso o abandono a favor de la Nación.

Para participar, los interesados deben registrarse en El Martillo del Banco Popular, consultar el catálogo y verificar la información correspondiente a cada lote, como ubicación, precio base, características y condiciones de compra.

Según la entidad, para presentar ofertas es necesario constituir un depósito mediante PSE y seguir las instrucciones establecidas en la sala de subastas virtuales. Las orientaciones generales sobre el procedimiento están disponibles en una nota explicativa publicada por la Dian en julio de 2026.

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La entidad también señaló que antes de realizar una oferta se deben consultar los impuestos, las comisiones y las demás condiciones aplicables a cada lote. Los bienes se entregan en el estado en que se encuentran, por lo que los participantes pueden revisar las descripciones y fotografías disponibles y asistir a las exhibiciones, cuando estas sean habilitadas.

Participar en esta subasta es muy fácil. Foto: Semana

La Dian recordó que El Martillo del Banco Popular no utiliza intermediarios. “Las redes sociales de la Dian sirven para divulgar la subasta, pero no para negociar bienes, reservar lotes ni solicitar pagos”, indicó la entidad.

Asimismo, precisó que el registro, los depósitos y las ofertas deben efectuarse mediante los mecanismos oficiales de El Martillo. La entidad advirtió que no se debe consignar dinero en cuentas personales ni utilizar enlaces de pago enviados por supuestos intermediarios.