¿Se acaba en 2027? La Corte Constitucional aclaró qué pasará con el auxilio funerario de Colpensiones

La Corte Constitucional señaló que el auxilio funerario contemplado dentro del sistema pensional se mantendrá en Colombia a partir de 2027, despejando así una de las dudas que había surgido alrededor de la entrada en vigencia de la reforma pensional.

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Según Valora Analitik, la decisión se conoció luego de que el alto tribunal revisara las disposiciones de la reforma que cambiarán las reglas del sistema de pensiones. Aunque el nuevo modelo traerá modificaciones para los afiliados, la prestación destinada a cubrir parte de los gastos funerarios continuará vigente.

El auxilio funerario está disponible para la persona que demuestre haber asumido los costos del funeral. Para ello, debe presentar la documentación que exige Colpensiones y esperar el proceso de verificación que realiza la entidad. Foto: agencia 123rf

El auxilio funerario es un reconocimiento económico que puede recibir la persona que demuestre haber asumido los gastos del funeral de un afiliado o pensionado fallecido. Se trata de un apoyo que busca reducir el impacto económico que puede representar para una familia afrontar este tipo de gastos.

De acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la prestación, el monto del auxilio está relacionado con la situación pensional o salarial que tenía la persona fallecida. Además, existe un límite mínimo y máximo para determinar cuánto dinero puede recibir quien haga la reclamación.

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Con la decisión de la Corte, este beneficio no quedará eliminado cuando empiece a aplicarse el nuevo sistema pensional. Sin embargo, el valor exacto que tendrá el auxilio en 2027 todavía no se puede establecer, pues uno de los factores utilizados para calcularlo depende del salario mínimo que sea fijado para ese año.

Auxilio funerario de Colpensiones: monto disponible, requisitos y cómo solicitarlo fácilmente. Foto: agencia 123rf

Actualmente, la legislación contempla que el auxilio funerario debe estar dentro de un rango que va de cinco a diez salarios mínimos mensuales. El valor que finalmente reciba cada persona dependerá de las condiciones del afiliado o pensionado fallecido y de las reglas establecidas para el reconocimiento de la prestación.

El beneficio tampoco se entrega de manera automática. Quien reclame el dinero debe acreditar que asumió los gastos funerarios y presentar ante Colpensiones la documentación necesaria para solicitar el pago.