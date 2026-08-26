Congreso aún no puede corregir los nueve artículos que devolvió la Corte sobre la reforma pensional, ¿por qué?

Los congresistas de la Cámara de Representantes todavía no pueden citar a sesiones para corregir los nueve artículos que devolvió la Sala Plena de la Corte Constitucional de la reforma pensional que se aprobaron con vicios de trámite.

Desde la Corte explicaron que detrás de esa decisión hay un trámite clave para que los representantes a la Cámara puedan citar dichas sesiones para subsanar esos artículos que no fueron avalados por los magistrados de la Sala Plena.

Corte Constitucional avala gran parte de la reforma pensional de Petro, pero devuelve varios artículos al Congreso

Dicho trámite es que, antes que el Congreso cite a sesiones para corregir la reforma, primero deben esperar que la Corte expida la sentencia que avaló en su mayoría la ley que impulsó el Petro, pero que a su vez devolvió un paquete de esos artículos por aparentes errores dentro de su trámite.

Hasta que la Corte Constitucional no expida el fallo concreto sobre esta decisión, el Congreso no podrá agendar las sesiones necesarias para subsanar dichos vicios que identificó la Sala Plena, durante el estudio de la demanda que la exsenadora Paloma Valencia interpuso contra esta iniciativa legislativa del anterior gobierno.

¿Por qué se tomó esta medida?

La Corte Constitucional no quiere repetir los errores del pasado. En junio de 2025 suspendió la entrada en vigencia de la reforma del gobierno Petro y devolvió toda la ley al Congreso por vicios de trámite.

El Ejecutivo utilizó el comunicado que emitió la Corte en ese momento para citar sesiones extraordinarias en el Congreso de la República con el fin de subsanar la reforma, sin embargo, ese debate se llevó a cabo sin la sentencia con los argumentos de fondo sobre los errores con los que quedó aprobada.

Sin esa información, la Cámara de Representantes volvió a debatir la reforma pensional, revisaron los artículos que tuvieron dichos vicios de trámite y la volvieron a aprobar para que la Corte Constitucional de nuevo la revisara.

Con el fallo de las últimas horas, quedó en evidencia que, sin conocer esos argumentos de fondo, el Congreso volvió a darle luz verde a la reforma pensional con nueve vicios de trámite que fueron detectados por la Corte Constitucional.

Esa es la principal razón para que el Congreso de la República espere la sentencia de la Corte Constitucional para corregir los vicios que por segunda ocasión le fueron detectados a la reforma que cambia la operación del sistema pensional desde el 1 de abril de 2027.