Una emergencia se registró este martes 25 de agosto en una obra de construcción del barrio La Asunción, en Puente Aranda, Bogotá, donde el colapso parcial de una estructura dejó varios trabajadores lesionados.

Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales.

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¿Qué pasó en la obra de Puente Aranda?

El incidente ocurrió en un predio ubicado en inmediaciones de la calle 1F con carrera 31C, mientras los trabajadores adelantaban labores de fundición de elementos estructurales de concreto, entre ellos vigas y columnas.

De acuerdo con los reportes preliminares, una parte de la estructura cedió durante estos trabajos y provocó la caída de materiales pesados dentro del predio.

El desplome provocó la caída de materiales y generó un fuerte estruendo que fue escuchado por habitantes y comerciantes del sector.

La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades y solicitaron la presencia de los organismos de emergencia.

Los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los afectados y asegurar la zona.

Cinco ambulancias y equipos de atención prehospitalaria participaron en la atención de la emergencia. Varios de los trabajadores lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Tras el accidente, la Alcaldía Local de Puente Aranda, por medio de la Inspección de Policía, ordenó la suspensión inmediata de la obra.

La estructura de una obra privada en Puente Aranda resultó afectada tras el colapso registrado durante trabajos de construcción. Foto: Foto: X @Citytv

Los responsables de la construcción deberán presentar la documentación y los permisos correspondientes antes de que puedan reanudarse las actividades.

Además, por solicitud de Bomberos de Bogotá, el IDIGER hará una evaluación técnica de riesgo para revisar las condiciones de estabilidad de la estructura que sufrió el colapso y de los elementos que permanecen en pie.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó la falla estructural.

Las autoridades deberán determinar si el colapso estuvo relacionado con las labores que se adelantaban en ese momento o con las condiciones de la estructura.

El caso permanece bajo verificación mientras se adelantan las evaluaciones correspondientes y se establece el estado de salud de los trabajadores que resultaron afectados.

Por ahora, las causas del colapso son materia de investigación y las autoridades deberán determinar qué provocó la falla estructural.