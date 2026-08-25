Policía dio detalles sobre el caso de maltrato a nueve animales de compañía en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, mediante la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se llevó a cabo el rescate de nueve animales de compañía. El procedimiento de inspección y aprehensión se adelantó en una vivienda ubicada en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

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La intervención se originó a partir de diferentes denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales. Ante las alertas públicas, los uniformados realizaron labores de vecindario hasta ubicar la propiedad, donde los tenedores permitieron el ingreso de los inspectores para valorar la situación de las mascotas.

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Hallazgos veterinarios y estado de salubridad de los animales

Los médicos veterinarios del IDPYBA evaluaron el estado de salud de cuatro perros y cinco gatos. Los profesionales en salud animal comentaron que los animales de compañía estaban en condiciones inadecuadas de higiene, alojamiento y salubridad dentro del inmueble.

El informe inicial de las autoridades de cuidado animal indicó que las mascotas presentaban signos aparentes de desnutrición, así como afectaciones cutáneas asociadas a dermatitis y alopecia.

Nueve animales fueron rescatados en #SanCristóbal.



Una denuncia ciudadana permitió a la Policía y a @AnimalesBOG encontrar 4 perros y 5 gatos en condiciones precarias y fueron puestos bajo protección, porque denunciar también es salvar vidas. pic.twitter.com/xVZjjqJbbU — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 25, 2026

Adicionalmente, las autoridades evidenciaron la ausencia de areneros para los felinos, la falta de espacio adecuado y que los animales permanecían expuestos a la intemperie con una sola cama.

Aprehensión preventiva y proceso de adopción

Frente a la gravedad de los hallazgos, la comisión interinstitucional emitió un concepto desfavorable y efectuó la aprehensión material preventiva de los ejemplares.

Las mascotas estaban en condiciones deplorables. Foto: Policía Nacional

Sobre la medida, la jefa de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor Luz Amparo Pinto Rivera, explicó que “con el propósito de salvaguardar su integridad, se realizó la aprehensión material preventiva de los nueve animales”.

La oficial superior precisó que las mascotas fueron puestas a disposición del equipo profesional del IDPYBA para iniciar su tratamiento médico. La mayor Pinto Rivera sostuvo que los felinos y caninos “serán trasladados para proceso de recuperación para posteriormente ser entregados en adopción a hogares responsables”.