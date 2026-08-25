Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores tras la clasificación de IDV: cuadro definido

Quedaron definidos los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El último cupo pendiente lo jugaban el Independiente Del Valle de Ecuador contra el Deportes Tolima, que jugarán el partido de vuelta en Quito.

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Deportes Tolima era el último club colombiano con vida en la Copa Libertadores 2026, pero la gasolina solo le alcanzó hasta los octavos de final, donde cayó en la serie con un marcador 4-1 ante el nuevo grande de Ecuador.

IDV se veía superior desde la previa y así pudo demostrarlo en cancha, ganando los dos partidos, tanto en Ibagué como en Quito, para citarse en los cuartos de final con Flamengo. El club colombiano intentó hacer la épica en el final con gol de Junior Hernández en el final, pero el nuevo grande de Ecuador ya tenía todo listo y no pasó apuros.

Con victoria 3-1 en Quito, Independiente Del Valle clasificó a los cuartos de final de la Libertadores, dejando eliminado al Tolima y dejando listo el cuadro de los cuartos de final.

Los eliminados y clasificados en la Copa Libertadores

De esta manera, los equipos que siguen con vida en la Libertadores son Estudiantes de La Plata, Flamengo, Palmeiras, Liga de Quito, Fluminense, Platense e Independiente Del Valle.

Por otro lado, los clubes eliminados en los octavos de final fueron: Universidad Católica, Cruzeiro, Mirassol, Cerro Porteño, Coquimbo Unido, Deportes Tolima e Independiente Rivadavia.

Así se jugarán los cuartos de final

Estudiantes vs. Corinthians

Flamengo vs. Independiente del Valle

Palmeiras vs. Liga de Quito

Fluminense vs. Platense

Con Independiente del Valle en los cuartos de final, los únicos jugadores colombianos que siguen en competencia son: Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata, Jorge Carrascal en Flamengo, Aldair Quintana con IDV, Jhon Arias con Palmeiras y Kevin Serna y Julián Millán con el Fluminense.

Independiente Del Valle muy superior al Tolima

Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil de Quito. Junior Hernández, a los 84, solamente le alcanzó para el descuento.

Cuadro de la Copa Libertadores Foto: Conmebol

Con su colega LDU Quito viendo a los ojos al Palmeiras, el camino de los ‘Rayados del Valle’ también se empina ahora con un desafío de máxima exigencia como lo es Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y aspirante a conquistar su quinto título continental.