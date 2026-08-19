La rompe en Sudamérica y promete pelea en la Selección Colombia: sus intervenciones resuenan en Lorenzo

Cuando estaba en el desaparecido Atlético Huila nadie lo tuvo en los planes, hasta que fue citado por el saliente Carlos Queiroz a la Selección Colombia para unos amistosos en el 2019. Fue debut y despedida, pues desde ese momento no pudo volver a la Mayores y con Néstor Lorenzo ha pasado desapercibido.

Cuándo es la revancha River Plate vs. Santa Fe por Copa Sudamericana: fecha y horario en el Monumental

La tabla de la Liga Betplay tras el terremoto en Colombia: Águilas Doradas, Llaneros y Cúcuta mueven posiciones

Esa convocatoria a la selección lo mostró ante el mundo y de inmediato Atlético Nacional fue por su fichaje, donde se consolidó como un portero a seguir, con mucho potencial de por medio para volver a la Tricolor. Pese a la expectativa, no salió bien del equipo verde tras descontentos con la hinchada y fue rumbo al Deportivo Pereira.

Luego, Aldair Quintana firmó con el Atlético Bucaramanga, donde fue figura en el arco, el mejor arquero del semestre y campeón del 2024-I. Su presencia en la tanda de penaltis fue clave para que el club bumangués alzara su primera estrella en su historia.

Eso fue suficiente para que Independiente del Valle lo tuviera en cuenta este 2026 y en su primera experiencia internacional es el titular indiscutido del equipo revelación de Ecuador, en torneos locales y la Copa Libertadores, donde por ejemplo fue la máxima figura ante Deportes Tolima en el partido de ida de los octavos de final.

Aldair Quintana con Bucaramanga Foto: NurPhoto via Getty Images

Aldair Quintana ha tenido agallas para ser protagonista en Sudamérica y ahora ve de cerca los cuartos de final a falta de la vuelta contra Tolima. No es para menos el dolor de cabeza de Camilo Vargas, que además de Álvaro Montero y Kevin Mier ve otro serio contrincante por el arco de la Tricolor.

¿Volverá a la Selección Colombia en septiembre?

Es la gran pregunta que se hacen muchos. Aldair Quintana parece clasificar entre las posibles sorpresas que tendría la Selección Colombia en la próxima convocatoria del mes de septiembre y octubre para los amistosos contra Paraguay, Perú y México en Estados Unidos.

Aldair Quintana con IDV en la Copa Libertadores Foto: Getty Images

Por ahora, Quintana está en una baraja de arqueros que lidera Camilo Vargas y que ya no tiene a David Ospina. De ahí para abajo, amenazan con continuidad y buenas presentaciones: Álvaro Montero en Boca Juniors, Kevin Mier en Cruz Azul de México (tras superar una fuerte lesión de tibia que lo tuvo cuatro meses de baja), el mencionado Aldair Quintana y Andrés Mosquera Marmolejo de Santa Fe, quien se recupera de una lesión y es considerado el mejor del fútbol colombiano en la actualidad.