Cuándo es la revancha River Plate vs. Santa Fe por Copa Sudamericana: fecha y horario en el Monumental

Santa Fe no pudo con River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se jugó en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. La oportunidad única se dejó perder y el club argentino ahora se lleva un gran botín de la altura para poder definir en Buenos Aires con el calor de su gente.

Esto dice la prensa argentina de Santa Fe, rival de River Plate en Copa Sudamericana: Rodallega es la sensación

Conmovedor minuto de silencio en Santa Fe vs. River Plate por las víctimas del terremoto en Colombia: eriza la piel

Con el empate que sabe a victoria en River y el 0-0 a derrota en Santa Fe, todo queda listo para definirse en el Más Monumental de Buenos Aires la próxima semana, que estará a reventar, más allá del mal momento que vive el Millonario y las críticas contra el técnico Eduardo Coudet.

El partido de vuelta de esta serie se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El compromiso será transmitido por DSports y su aplicación DGO (DirecTV) en Colombia.

Nahuel Bustos, la figura contra River

El atacante argentino tuvo dos remates en el primer tiempo que chocaron en el palo y aumentaron la expectativa en la hinchada. A eso se sumó otra muy clara en la que, con el arco a su disposición para anotar, intentó una vaselina que se fue demasiado larga.

La decisión de Bustos, teniendo en cuenta el contexto de la jugada y la calidad del rival, dejó sorprendidos a los más de 30.000 hinchas que asistieron a El Campín de Bogotá.

¡SONIDO METÁLICO EN EL ARCO SUR DE EL CAMPÍN!



Santa Fe, muy cerca del primero vs. River en la ida de los octavos de final



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Se espera que Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emanuel Olivera y Jader Obrian sean titulares, y podría reaparecer el portero Andrés Mosquera Marmolejo en el partido más importante del semestre.

Cabe recordar que este encuentro debió disputarse el miércoles pasado, pero fue aplazado por la Conmebol por el terremoto sufrido por Colombia el lunes 10 de agosto en horas de la mañana. El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final con el vencedor de Olimpia vs. Vasco da Gama.

Minuto de silencio por las víctimas del terremoto

El terremoto tuvo repercusiones en la Conmebol, entidad que regula el fútbol en Sudamérica, que de inmediato tomó medidas y quiso hacer homenaje a los damnificados por el movimiento telúrico que tiene en vilo a departamentos como el Chocó, Risaralda, Caldas y el Valle del Cauca.

Se tuvo un gesto solidario al decretar un minuto de silencio obligatorio en todos los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, sin excepción, en honor a las víctimas mortales en Colombia, cuya cifra sigue aumentando día tras día y mientras avanzan las maniobras de rescate.

En las cámaras oficiales de televisión se vio a los jugadores de Santa Fe y River Plate abrazados en la zona media de la cancha, mientras el locutor anunciaba el minuto de silencio con el árbitro en la mitad del campo.

Minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Santa Fe vs. River Foto: X

Aunque en su gran mayoría se respetó, se escucharon algunos abucheos, aparentemente provenientes de un sector de la hinchada visitante.