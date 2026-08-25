Duro golpe para Camilo Durán en Europa: sus goles no fueron suficientes para el Celtic en la Champions

El 19 de agosto pasado fue una noche memorable para el colombiano Camilo Durán en Europa. Al servicio del Celtic de Escocia, el atacante cafetero de 24 años clavó dos golazos al ángulo, que le dieron el triunfo a su equipo sobre LASK Linz de Austria en la fase previa de clasificación de la Champions League.

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A falta del partido de vuelta, el Celtic era gran candidato a quedarse con el cupo por el 3-0 en la ida con el doblete de Durán incluido, pero las cosas le salieron muy mal en su visita a Austria y el LASK Linz remontó de forma magistral para dejar eliminado al grande de Escocia.

Una noche de terror, pues LASK ganó 5-1 y así dejó el 5-4 en el marcador global en Austria. Incluso, para ser más épica la clasificación, comenzó perdiendo tras un gol de Callum McGregor al minuto 21. El Celtic, con el 4-0 en el global, perdió los papeles, no supo administrar la ventaja y se vio superado.

Para seguir metiendo drama a esta clasificación, LASK Linz evitó el tiempo extra y desde el minuto 32 hasta el 90+1′ hizo de las suyas en el partido y logró remontar para seguir con vida en la Champions League. Camilo Durán fue titular y jugó los 90′.

Camilo Durán, delantero del Celtic, dedica su anotación a Colombia tras el terremoto. Foto: PA Images via Getty Images

Otro equipo que pudo clasificar fue el noruego Bodo/Glimt, luego de alcanzar los octavos de final la temporada pasada. En esta ocasión, eliminó al Nijmegen de Países Bajos y ahora se mentaliza en hacer otra gran presentación en la Champions League. Arrasó 6-1 en el global.

Camilo Durán sueña con la Selección Colombia

Más allá de esta durísima eliminación, Camilo Durán se mentaliza en la Selección Colombia y espera hacer parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo en septiembre. El extremo ha sido un tema de conversación desde que se unió al Qarabag de Azerbaiyán.

En la ida, fue la gran figura. La primera obra de arte de Camilo Durán llegó sobre los 38′ del primer tiempo. El colombiano remató con la pierna izquierda, sin dejar caer el balón tras un rebote, y colocó el esférico en un lugar imposible de atajar para el guardameta rival.

GOLAZO DE CAMILO DURÁN EN CELTIC



El colombiano la conectó de primera con su pierna izquierda y puso el 2-0 ante LASK Linz por la ida de playoffs de UEFA Champions League.



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En el segundo tiempo, llegó el doblete de Camilo Durán. Corrían los 67′ y el cafetero resolvió de manera magistral una jugada asociativa con sus compañeros. Volvió a poner el balón en el ángulo, sellando así una actuación memorable. Pese a que eso no alcanzó, el samario hace ruido desde Escocia.