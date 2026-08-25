Gamero manda mensaje a Santa Fe y sorprende a los hinchas rojos: dio detalles de la obsesión de Eduardo Méndez

El técnico Alberto Gamero, ídolo de Millonarios y libre por estos días luego de dirigir al Deportivo Cali, dio unas palabras donde se refirió a Santa Fe y específicamente a las posibilidades que tuvo, tiene y posiblemente tendrá para dirigir al club bogotano. Según su explicación, todo pasa por el deseo del presidente Eduardo Méndez.

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Cuando Santa Fe tuvo que cambiar de entrenador, su nombre siempre ha estado en la baraja de candidatos para hacerse cargo. Antes de que técnicos como Pablo Repetto y Jorge Bava firmaran en la institución, Alberto Gamero tuvo serias opciones para firmar como nuevo DT del club rojo, más allá de su pasado que lo vincula a Millonarios.

Con Repetto con amplio margen en Santa Fe en su dirección técnica, por ahora el nombre de Gamero sigue estando a un lado. El entrenador espera alguna otra oportunidad en el fútbol colombiano o el exterior tras pasar por el Deportivo Cali, donde lastimosamente no tuvo buenos rendimientos.

En diálogo con el periodista Diego Rueda, Alberto Gamero confesó que los acercamientos con Santa Fe pasan directamente por el deseo que el presidente Eduardo Méndez ha tenido en sus servicios y una firma ha estado cerca en el pasado debido a la insistencia del dirigente, que parece omitir que ‘Tito’ es del corazón azul.

Gamero es el gran deseo de Eduardo Méndez

No es un secreto que Gamero tiene ADN de Millonarios, pues pudo brillar como jugador, pero más como director técnico, al ganar tres títulos en sus cinco años en el club, uno de ellos en una final ante Atlético Nacional, por penaltis, que clasifica entre los más importantes del libro embajador.

Alberto Gamero en rueda de prensa tras perder el clásico frente a Santa Fe. Foto: Tomado de Dimayor - Rueda de prensa de Millonarios tras su partido ante Santa Fe. Fotograma 1:20

El periodista le preguntó por qué no ha dirigido a Santa Fe si es el candidato de toda la vida de Eduardo Méndez. Gamero dijo que las veces que el club ha necesitado DT ha estado ocupado, pero ratificó que tiene una muy buena relación con el ‘León’.

Por ahora, Santa Fe se concentra para revertir la situación en la Copa Sudamericana ante River Plate y Repetto anhela estar a la altura en el Monumental para dar el golpe. Por otra parte, Alberto Gamero no tiene club y toma un segundo aire para volver a los banquillos en próximos meses.

¿Por qué no ha dirigido a Santa Fe?



Esto respondió Alberto Gamero en esta entrevista ⬇️https://t.co/G9Ov88GjBg pic.twitter.com/rn8Vg3Jq1Q — Diego Rueda (@diegonoticia) August 24, 2026

Ante una eventual eliminación, el DT uruguayo de Santa Fe tiene buen respaldo y podría entrar en evaluación solo hasta final de temporada en el mes de diciembre, siempre y cuando el buen rendimiento se mantenga en la Liga BetPlay.