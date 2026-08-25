¿Qué infracciones de tránsito identifican las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha avanzado sobre la instalación de las nuevas cámaras de fotomultas que van a ser instaladas en los distintos corredores de la ciudad.

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De acuerdo con la entidad, el objetivo de estos dispositivos es prevenir cualquier hecho que derive en un siniestro vial, además de promocionar un espacio donde exista el respeto a los límites de velocidad y proteger la vida de los ciudadanos que se movilizan por la capital.

Con corte hasta el 31 de julio de este año, el distrito ha registrado un incremento del 33% en las fatalidades por accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo de 2025.

Ante esto, el distrito ha avanzado con la instalación de estos equipos, que comenzarían a operar a inicios de septiembre.

La llegada de estas cámaras de fotomultas ha sido denominada por el distrito como “Cámaras Salvavidas”, dispositivos de última generación que se encargan de ofrecer una mayor cobertura, detectar varios eventos y efectuar análisis inteligentes en tiempo real.

Con la inclusión de estas herramientas, los nuevos dispositivos se encargan de identificar múltiples infracciones de tránsito que pueden cometer los conductores en la ciudad, por lo que las autoridades y entidades hacen un llamado a respetar las normas que se encuentran establecidas en la ley.

Estas son las infracciones que identifican las cámaras salvavidas en Bogotá

De acuerdo con lo compartido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, las nuevas cámaras salvavidas que van a ser implementadas en Bogotá se encargan de registrar evidencias asociadas a infracciones de tránsito como:

C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas.

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas. C29: Conducir un vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida.

Conducir un vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida. C35: No realizar la revisión técnico-mecánica dentro del plazo establecido.

No realizar la revisión técnico-mecánica dentro del plazo establecido. D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. D04: No detenerse ante una luz roja de semáforo.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, las multas tipo C y D equivalen al pago de 15 y 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), respectivamente.

El exceso de velocidad es una de las conductas que podrán identificar las nuevas cámaras de fotodetección. Foto: Imagen extraída de la cuenta de X de @Maferoc

La Secretaría de Movilidad ha observado que el exceso de velocidad ha sido el principal factor relacionado con la gravedad de los siniestros viales en Bogotá.

Por ello, la implementación de las cámaras salvavidas forma parte de un conjunto de medidas que va a estar implementando el distrito para poder gestionar la velocidad de vehículos y al mismo tiempo reducir los casos de accidentes vehiculares.

Dentro de las otras estrategias se encuentran el uso de urbanismo táctico, la señalización y los resaltos.