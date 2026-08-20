La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha informado que comenzó la instalación de nuevas cámaras salvavidas en tres corredores estratégicos de la capital de Colombia.

El futuro de las motos en Bogotá: ¿cómo las ve la administración Galán y habrá pico y placa?

El distrito comentó que la implementación de estos equipos busca como objetivo promover una mejor seguridad vial en la ciudad, además de prevenir siniestros, reducir comportamientos de riesgo y proteger la vida de los conductores, peatones y ciudadanos que se movilizan en la ciudad.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito (SIGAT), con corte hasta el mes de junio, se ha registrado en Bogotá un total de 5.160 siniestros graves con heridos, siendo la localidad de Kennedy la que más ha registrado casos.

Los nuevos dispositivos estarán ubicados en zonas previamente señalizadas y autorizadas. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Los puntos que fueron definidos para instalar las cámaras salvavidas fueron los siguientes:

Avenida Las Américas

Avenida NQS

Avenida El Dorado

De acuerdo con el distrito, estos puntos fueron definidos por medio de análisis técnicos que tienen en cuenta casos de siniestralidad, exceso de velocidad y otras conductas de riesgo.

Asimismo, las avenidas donde se llevará a cabo la implementación cuentan con espacios que registran una alta aglomeración de personas, esto debido a la presencia de instituciones educativas, hospitales y otras infraestructuras.

#BOGOTÁ | Inicia instalación de nuevas Cámaras Salvavidas en corredores estratégicos de Bogotá. Las nuevas cámaras estarán en las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/ZMXuDnpHra — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2026

Por estas razones, la alcaldía busca fortalecer la gestión de la velocidad en el sector para traer condiciones más seguras para las personas que se movilizan por estos sectores.

“El propósito es claro, salvar vidas, y el exceso de velocidad es el principal causante de muertes en la vía. Estaremos informando oportunamente a la ciudadanía sobre la etapa pedagógica y también la etapa sancionatoria de esta medida en la ciudad”, comentó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

El rol de las cámaras salvavidas

El objetivo de las cámaras salvavidas, según la Secretaría de Movilidad, es el de reducir comportamientos de riesgo en la capital y al mismo tiempo promocionar un espacio de respeto por los límites de velocidad y normas de tránsito.

Estos dispositivos tienen la capacidad de registrar evidencias de posibles infracciones 24/7, ayudando a complementar el trabajo que realizan los agentes de tránsito a diario.

Las cámaras salvavidas pueden registrar evidencias de posibles infracciones durante las 24 horas. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Según datos realizados con la entidad, si los conductores de la capital comienzan a circular dentro de una velocidad máxima de 50 km/h, los puntos que tendrán las nuevas cámaras podrán salvar la vida de alrededor de 50 personas, así como prevenir las lesiones de cerca de 900 ciudadanos.

“Las nuevas cámaras salvavidas cuentan con tecnología para detectar, entre algunas, infracciones relacionadas con exceso de velocidad, transitar por sitios restringidos, revisión técnico-mecánica, entre otros. Cada evidencia registrada es posteriormente revisada y validada por un agente de tránsito antes de iniciar el proceso correspondiente”, informó la entidad.