En la última semana de septiembre llamaron la atención algunos carros y motos en Bogotá que tenían superpuestos algunos moños amarillos. Al respecto, César Restrepo, el secretario de Seguridad de la ciudad, explicó que esto se debía a una estrategia del Distrito.

Un vehículo identificado con un moño amarillo grande superpuesto. Foto: X/@SeguridadBOG

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“Durante las últimas dos semanas ustedes han visto cómo algunos carros, algunas motocicletas en lugares de la ciudad donde el mal parqueo es una norma infraccionada recurrentemente. Hemos llamado la atención sobre lo que hoy lanzamos: la campaña ‘No se la pongamos fácil’”, dijo el secretario de Seguridad de Bogotá.

César Restrepo, Secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad-semana

La campaña consiste en alertar a la ciudadanía sobre los mal parqueados en las calles capitalinas. Esto, con el propósito de combatir la inseguridad, ya que estos vehículos estacionados terminan convirtiéndose en una oportunidad para los delincuentes.

Según Restrepo, siete de cada diez robos de motocicletas y automóviles en Bogotá se realizan mediante la movilidad de halado, que consiste en dejar el vehículo parqueado mientras su conductor se entretiene unos minutos y los delincuentes se lo llevan sin alertar.

Los métodos que están usando los delincuentes, según el secretario

Restrepo aseguró que se ha identificado cómo los ciudadanos terminan siendo víctimas de algunas de las personas que se ofrecen a cuidar los vehículos en las calles.

“Los que están ofreciéndole el servicio de cuidar el vehículo en la calle tienen la potencialidad y, en muchos casos, de darle la información —está demostrado— a quienes se llevan su carro y su moto. Miran hacia dónde va, cuánto tiempo se ha demorado... básicamente, hacen inteligencia criminal”, dijo el secretario.

A este se le suman las diferentes herramientas que ya usan los delincuentes, como los “controles universales”. La Policía Metropolitana de Bogotá ya había advertido hace un par de semanas sobre esta modalidad.

Así, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana advirtieron sobre dejar los vehículos parqueados. Con la estrategia de los moños quiso dejar clara la responsabilidad de cada conductor para cuidar su propiedad, en medio de una ciudad que enfrenta difíciles retos de seguridad.

“Lo que queremos es que todos los ciudadanos entendamos la importancia de no mal parquear, de buscar un parqueadero, de tener absoluto cuidado de nuestras pertenencias”, dijo Restrepo

La inseguridad en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, para este 2026 se ha logrado la reducción en un 9% del robo de automotores en la ciudad y el hurto de motocicletas en un 6%.

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El secretario Restrepo insistió en la responsabilidad de las autoridades para combatir esta problemática sin dejar de lado la participación de los ciudadanos. Además, llamó a la ciudadanía para que no se compren los repuestos en lugares no oficiales, al igual que parquear en sitios que no están verificados.