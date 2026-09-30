¿En qué casos lo pueden multar? Iniciaron los operativos de ‘Pillado Mal Parqueado’ en Bogotá

La Secretaría de Movilidad ya inició los operativos de su nueva estrategia para combatir los vehículos que están estacionados en lugares prohibidos de Bogotá: ‘Pillado Mal Parqueado’.

El primer operativo fue en la localidad de Teusaquillo. Liderada por María Fernanda Ortiz, la Secretaría de Movilidad inició esta campaña pedagógica colocándoles stickers a los vehículos que estaban mal estacionados y llamándoles la atención a los conductores.

Miembros del distrito en el operativo en Teusaquillo. Foto: X/@SectorMovilidad - API

En el marco de la campaña, los funcionarios distritales se encargaron de advertir a los conductores mal parqueados. Sin embargo, no impusieron comparendos directamente, ya que este no es el objetivo de la campaña.

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“Durante esta jornada, desarrollamos nuestra campaña pedagógica ‘Pillado Mal Parqueado’, una iniciativa que busca llamar la atención de quienes dejan su vehículo en lugares no permitidos. A través de stickers, los ponemos en evidencia y les recordamos que parquear donde no corresponde afecta la circulación y la movilidad de todos”, explicó la Secretaría.

El impacto fue inmediato. En un video publicado por la misma secretaría, demostraron cómo, una vez colocaban sobre alerta a los conductores, estos dejaban de obstruir el paso y acomodaban sus vehículos en parqueaderos o sitios autorizados.

Ortiz especificó que la intención de la estrategia no es multar económicamente a los ciudadanos; sin embargo, no destacó esta instancia en caso de que los conductores no atiendan su responsabilidad.

“Este es nuestro componente pedagógico, pero detrás de nosotros vienen los agentes; si no mueven el carro, llega el comparendo. No se dejen pillar mal parqueados”, especificó la secretaria.

Con este contexto, se sienta un nuevo precedente frente a una problemática que la actual administración ha intentado combatir de diferentes formas. Con esta nueva alternativa, el Gobierno distrital busca que los conductores se abstengan de parquear sus vehículos en lugares indebidos.

¿Cuál es el problema que generan los mal parqueados?

El concejal Juan David Quintero se ha caracterizado por denunciar a los conductores mal parqueados de Bogotá y ha logrado liderar varios operativos y otras iniciativas para que esto no siga afectando a los capitalinos.

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En un diálogo previo del concejal con SEMANA, explicó que estos ciudadanos mal parqueados terminan afectando a los demás bogotanos en una de sus problemáticas más preocupantes: el tráfico.

Según Quintero, muchos de estos vehículos mal parqueados terminan desencadenando trancones eternos en Bogotá, una de las principales críticas a la ciudad.