¿Usa una llanta de repuesto? Esta es la velocidad y el tiempo límite mientras reemplaza la original

En situaciones en las que la llanta de un vehículo sufre un pinchazo o pierde su presión de aire, la acción más recurrente y recomendable es reemplazarla con el neumático de repuesto, el cual le permite al conductor continuar su recorrido hasta llegar a un lugar seguro o un taller de servicio.

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No obstante, esta clase de ruedas no tiene el mismo diseño y durabilidad que las convencionales, ya que estas fueron hechas para ser utilizadas durante un tiempo. Es por ello que los usuarios deben tener más precaución a la hora de conducir y conocer todos los detalles que tienen relación con la rueda de repuesto.

De acuerdo con Carglass, existen dos tipos de ruedas de repuesto, las cuales tienen distintos aspectos. Por un lado, están las ruedas de repuesto que son iguales a las del carro, las cuales, si bien no tienen ninguna limitación, serán diferentes a los otros 3 neumáticos que ya han pasado por una serie de uso.

Es por esto que se recomienda arreglar la rueda pinchada y volverla a poner; en caso de que no sea esto posible, lo más normal es sustituir el resto de las ruedas por otras nuevas.

Los vehículos pueden contar con una llanta de repuesto de tamaño convencional o de dimensiones reducidas. Foto: Getty Images

También existen las llantas de repuesto con menor tamaño y que son las más comunes en los vehículos, ya que ocupan menos espacio y reducen el peso de este. Al tener unas proporciones reducidas en comparación con las demás llantas, tiene que ser manejada con precaución.

Se aconseja no superar los 80 km/h en cuanto a velocidad. Respecto a los kilómetros, se recomienda que el uso de la llanta sea máximo unos 200 km. No obstante, esto depende del fabricante, por lo que lo mejor es consultar el manual de instrucciones para conocer los límites que tiene la rueda de repuesto.

¿Qué multas existen en Colombia si no se hace el cambio de la llanta?

Dentro del Código Nacional de Tránsito no se encuentra establecida una multa específica que pueda ser impuesta por tener una llanta pinchada. No obstante, las autoridades de tránsito pueden sancionar si llega a generar condiciones de inseguridad.

Dentro de las sanciones se encuentra la multa tipo C.11, la cual indica que se comete una infracción al “no portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente”.

El ciudadano será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).