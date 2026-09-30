¿Piensa comprar una moto? Estos son los detalles que no debería pasar por alto

Comprar una moto en Colombia puede parecer una decisión rápida para algunas personas, ya que solamente se enfocan en aspectos visibles, tales como el diseño del vehículo, el color o el precio que suena razonable, pero existen otros elementos que son claves revisar para prevenir inconvenientes.

¿Le pueden inmovilizar la moto? Estas infracciones tienen una excepción dentro del Código Nacional de Tránsito

Los motociclistas que buscan adquirir una nueva unidad deben pensar más a profundidad, ya que están interesados en una herramienta que será de uso clave para llegar a sus destinos, desafiar el tráfico o escapar de la ciudad durante un fin de semana.

Si se toma una mala decisión, el usuario se vería involucrado en varios inconvenientes que lo terminarían afectando tanto a él como a su bolsillo, por lo que una serie de consejos es clave para determinar qué moto es la mejor alternativa.

Los motociclistas deben tener en cuenta diferentes características del vehículo antes de tomar una decisión de compra. Foto: Getty Images

¿Qué temas se deben tener en cuenta antes de comprar una moto?

De acuerdo con Auteco, antes de buscar una motocicleta en el país, hay que tener en cuenta varios puntos, uno de ellos abarcando la necesidad del conductor, ya que este tiene que escoger un vehículo que se acople a su estilo de vida.

Si busca una moto destinada a trayectos urbanos cortos, las mejores opciones van encaminadas hacia las scooter o unidades de bajo cilindraje, esto debido a su ligereza y facilidad de manejo.

En caso de hacer viajes que duren hasta 8 horas, se aconseja utilizar un vehículo que destaque en resistencia y que tenga un costo de mantenimiento bajísimo.

Para viajes y carretera, lo ideal es necesitar de un motor que no vaya forzado a altas velocidades y una posición de manejo que no agote al usuario tras dos horas de ruta.

El peso y la facilidad de manejo son algunos de los aspectos que pueden tenerse en cuenta para elegir una moto destinada a la ciudad. Foto: Getty Images

Existen varios errores típicos que se ponen por delante del comprador promedio; uno de los principales es comprar solo por el precio, ya que una moto sospechosamente barata suele esconder materiales de baja calidad o una depreciación acelerada.

Ignorar la ergonomía es otra falla clave a evitar, ya que la motocicleta se debe acoplar a la forma del piloto. Si este es demasiado alto y compra una moto pequeña, definitivamente sufrirá incomodidades al manejar.

En materia de protección, el no considerarlo también trae serios problemas, ya que existen ocasiones en las que el cliente utiliza todo su presupuesto para comprar la moto y no para el casco, los guantes o la chaqueta. Pensar en estos es clave para evitar algún siniestro que termine afectando gravemente al motociclista.