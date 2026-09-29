Adiós al trancón: Alcalde Galán entrega nuevo empalme que conecta seis carriles en la calle 63 de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), culminó el empalme faltante en la carrera 114 con calle 63 (avenida José Celestino Mutis).

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El alcalde Carlos Fernando Galán informó que la obra tenía un retraso de seis años cuando empezó su administración.

En el momento que fue entregada, en el 2025, el Distrito encontró un problema al observar que en la calle 122 se pasaba de tres carriles a uno, provocando un embudo que afectaba la movilidad en el sector.

La administración hizo la entrega de la nueva infraestructura, que termina brinda fluidez y conecta la vía.

“Compramos los predios, adjudicamos un nuevo contrato y hoy entregamos la solución para que la calle 63 tenga tres carriles a cada lado”, afirmó el alcalde Galán.

El nuevo proyecto contempló la construcción de seis carriles, tres por sentido, además de 3.208 metros cuadrados de espacio público, la continuación de la ciclorruta de 308 metros, un gimnasio con 8 máquinas de fuerza y 1 set de calistenia para 12 usuarios.

Adicionalmente, para embellecer la zona, se pintaron 847 metros cuadrados en nuevos murales. La instalación de la nueva obra beneficiará a los ciudadanos que residen en múltiples barrios como Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys.

“Con esta nueva entrega del Instituto de Desarrollo Urbano se benefician más de 600 mil personas de la localidad de Engativá. Es un nuevo tramo de la avenida Mutis que tiene cerca de 5.000 vehículos en la hora de máxima demanda, además un nuevo tramo de ciclorruta y nos permite sacar el transporte de carga de los barrios que estaba generando conflictos y riesgos en la seguridad vial”, comentó la secretaria Distrital de Movilidad (SDM), María Fernanda Ortiz.

El proyecto también incluyó la intervención de 136 segmentos viales por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en zonas aledañas que tenían presencia de huecos y deterioro.

Desde enero de 2024, ya se han entregado un total de 26 proyectos de movilidad vial completos, al igual que 14 proyectos especiales de conservación y 11 hitos entre los proyectos de ejecución.

Más de 6,9 millones de metros cuadrados fueron conservados para tapar huecos, mejorar los andenes y contribuir a la seguridad vial de la ciudad.