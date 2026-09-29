Rafael Poveda reapareció tras señalamientos en su contra y habló del proceso en Fiscalía: “El que nada debe, nada teme”

Rafael Poveda volvió a aparecer públicamente luego de la polémica que se generó meses atrás en redes sociales, cuando un colectivo de periodistas publicó un video en el que dos mujeres lo denunciaron y aseguraron haber sido sus víctimas de violencia sexual.

La advertencia que recibió Rafael Poveda por usar el celular en plena transmisión en zona devastada por el terremoto

El tema llegó nuevamente a conversación durante un encuentro que Poveda tuvo con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien le preguntó por lo sucedido y para conocer su posición.

Poveda aseguró que, pese a la controversia, ha continuado con sus actividades y destacó el respaldo que ha recibido de algunas personas durante sus apariciones públicas.

“Yo creo que todo se refleja, por ejemplo, en lo que hemos vivido aquí en Medellín. Una gran cantidad de personas tomándose fotos, saludándome. Estamos hablando diariamente de cientos, cientas, trescientas, cuatrocientas fotos. Yo lo único que quiero es contar historias”, afirmó.

El comunicador también recordó el momento en el que recibió un mensaje en el que le advertían que se iba a publicar información relacionada con él. Poveda aseguró que, para ese momento, se encontraba en Cali trabajando en una historia.

“El día en que ellas me mandaron ese WhatsApp diciéndome que iban a sacar algo de mí, yo estaba en Cali haciendo una historia y yo siempre quiero hacer historias”, manifestó.

En medio de sus declaraciones, Poveda hizo referencia a la postura que ha mantenido frente a los señalamientos y aseguró que desde el comienzo tuvo claro que respondería por las vías correspondientes.

“No todos los periodistas son acosadores”: Vicky Dávila habla del caso de Rafael Poveda

“Yo creo que lo más importante que uno tiene que hacer es: el que nada debe, nada teme”, expresó.

La polémica se originó luego de que el colectivo de periodistas difundiera el mencionado video con los testimonios y señalamientos contra el comunicador. Desde entonces, el caso ha generado distintas reacciones en redes sociales y también ha tenido trámite ante las autoridades.

Rafael Poveda aseguró que comparecerá ante las autoridades judiciales con asistencia jurídica y ejercerá su derecho a la defensa. Foto: Redes sociales

Sobre este último punto, Poveda indicó que el asunto ya está en manos de la Fiscalía, razón por la que prefirió no entregar mayores detalles sobre el proceso.

“Siempre manifesté que me iba a defender (...) Está en la Fiscalía, por eso es muy poco lo que tengo que hablar sobre eso”, señaló.