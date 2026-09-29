Fabián Bustos caería parado tras salir de Millonarios: histórico club lo contrataría

A comienzos de este mes de septiembre, Millonarios notificó que Fabián Bustos no era más su director técnico. Desde ese momento, ha pasado casi un mes, y el futuro del entrenador argentino parecía incierto.

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Sin embargo, este martes, 29 de septiembre, surgió una información que coloca a Fabián Bustos como principal candidato para dirigir a Universitario (Perú).

Sería el regreso de Bustos al conjunto crema. Ya tuvo un paso por allí y sería bien visto por la hinchada del cuadro peruano.

Fabián Bustos podría regresar a Universitario (Perú)

Quien entregó la información fue el periodista César Luis Merlo en el medio Tribuna.com. Restarían horas para que de rumor pase a ser algo oficial.

“Tras la confirmación de Universitario de Deportes de la salida de Héctor Cúper después de mantener una reunión entre la administración del club y el entrenador, Tribuna.com pudo conocer que la directiva crema ya mantiene negociaciones avanzadas con Fabián Bustos”, reveló el medio referenciado.

Y añaden: “El entrenador argentino ya tiene un pasado en Universitario, club al que condujo durante la temporada 2024 y con el que consiguió el título nacional en su centenario”.

🚨Universitario tiene negociaciones muy avanzadas para que regrese Fabián Bustos como entrenador.

🤝 @tribuna_ftbl ⬇️https://t.co/2ddfLro0aN — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 29, 2026

Fin de la etapa de Héctor Cúper en Universitario de Perú

El detonante de la salida del experimentado timonel, de 70 años, fue la goleada 4-0 encajada ante el líder Deportivo Garcilaso el sábado 19 de septiembre en los 3.400 de metros de altitud de Cusco, según la prensa peruana.

Los medios criticaban también la propuesta táctica y la metodología de trabajo del exentrenador del Valencia de España y del Inter de Milán, quien asumió el cargo en mayo tras dos años sin dirigir.

“El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución”, informó Universitario en un comunicado publicado en redes sociales.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗢𝗥 𝗖𝗨𝗣𝗘𝗥 🙌



Agradecemos a Héctor Cuper y su comando técnico por el profesionalismo mostrado durante su etapa al frente de nuestro primer equipo.



¡Éxitos en sus próximos desafíos! 💪 pic.twitter.com/Hx8YWljwlJ — Universitario (@Universitario) September 29, 2026

El conjunto ganador de los últimos tres torneos locales indicó que Piero Alva dirigirá de manera interina los entrenamientos del equipo.

Cúper deja Universitario con un balance de siete victorias, cinco empates y dos derrotas en 14 partidos oficiales.

*Con información de AFP