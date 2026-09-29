Este martes, 29 de septiembre, la selección de España goleó 4-1 a Croacia. Fue un juego válido por la segunda fecha del grupo A3 en la Nations League.

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El juego se desarrolló en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, con los españoles como locales. Asistentes y medios se deleitaron con los vigentes campeones del mundo, en especial con Lamine Yamal.

Los goles de España vs. Croacia

El marcador se abrió rápido, apenas sobre los 2 minutos del primer tiempo. Lamine Yamal recibió un balón por zona derecha, sacó un violento remate de zurda y venció al portero croata, Dominik Livaković.

¡LA FURIA DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Al minuto de juego, jugadón del equipo de Luis de la Fuente y golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España ante Croacia.



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Sobre los 29′, Dion Drena Beljo anotó el gol del empate. Parecía que el partido vivía, pero solo pasaron tres minutos para que España se pusiera nuevamente delante en el marcador.

En concreto, Marc Pubill (31′) envió de cabeza el balón al fondo de la portería. Colocó el 2-1 parcial con el que se fueron al descanso y así se encaminó la victoria de La Roja.

RESPUESTA ESPAÑOLA INMEDIATA🔥



Apenas unos pocos minutos después del empate croata, Marc Pubill define la asistencia de Yamal para darle nuevamente la ventaja a los campeones del mundo.



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Los equipos encararon el complemento con realidades distintas. España quería aumentar el marcador a favor, mientras que Croacia estaba necesitada de otro panorama.

¡¡SE JUNTARON LOS GENIOS DE ESPAÑA!! Pedri metió una asistencia exquisita para que Lamine Yamal defina con toda su jerarquía y marque su doblete en el 3-1 ante Croacia.



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Ahí el triunfo estaba prácticamente sentenciado. Sin embargo, a los 89′, Nico Williams puso el 4-1 con el que España sumó tres puntos de oro en la tabla de posiciones.

¡RODRI, EL HOMBRE QUE MANEJA LOS HILOS! Jugada a puro tiki taka de España y golazo de Nico Williams para estampar el 4-1 ante Croacia. ¡Esto es baile!



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Tabla de posiciones en la Nations League: España, a paso firme

España es líder en la tabla de posiciones del grupo A3 con seis puntos. La suma es perfecta, pues ha ganado sus dos partidos.

Inglaterra asoma segunda con tres, al igual que Croacia, mientras que Chequia cierra la zona sin ninguna unidad.

EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 España 2 2 0 0 7 3 4 6 🟢 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ Inglaterra 2 1 0 1 4 3 1 3 🔴 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 🟢 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ Chequia 2 0 0 2 1 4 -3 0 🔴 🔴 ⚪ ⚪ ⚪

El próximo partido de la selección de España será ante Chequia, el sábado, 3 de octubre. Ese mismo día, Croacia enfrentará a Inglaterra.

Datos generales que dejó España vs. Croacia

Marcador final : España 4 - 1 Croacia.

: España 4 - 1 Croacia. Fecha : 29 de septiembre de 2026 (segunda jornada de la fase de grupos en la Nations League).

: 29 de septiembre de 2026 (segunda jornada de la fase de grupos en la Nations League). Estadio : Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Alineaciones:

España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz Peña, Fermín López Marín; Álex Baena, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Croacia: Dominik Livaković; Ivan Smolčić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Josip Mišić, Mateo Kovačić, Josip Šutalo; Petar Sučić, Marco Pašalić, Dion Drena Beljo. DT: Slaven Bilić.