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España liquida a Croacia con dos golazos de Lamine Yamal: tabla de posiciones en la Nations League

Partidazo en la Nations League, con Lamine Yamal como gran figura en la selección de España.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

29 de septiembre de 2026 a las 4:20 p. m.
España vs. Croacia por la Nations League. En la imagen: Luka Modrić (izq.) y Lamine Yamal (der.).
España vs. Croacia por la Nations League. En la imagen: Luka Modrić (izq.) y Lamine Yamal (der.). Foto: Getty Images

Este martes, 29 de septiembre, la selección de España goleó 4-1 a Croacia. Fue un juego válido por la segunda fecha del grupo A3 en la Nations League.

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El juego se desarrolló en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, con los españoles como locales. Asistentes y medios se deleitaron con los vigentes campeones del mundo, en especial con Lamine Yamal.

Los goles de España vs. Croacia

El marcador se abrió rápido, apenas sobre los 2 minutos del primer tiempo. Lamine Yamal recibió un balón por zona derecha, sacó un violento remate de zurda y venció al portero croata, Dominik Livaković.

Sobre los 29′, Dion Drena Beljo anotó el gol del empate. Parecía que el partido vivía, pero solo pasaron tres minutos para que España se pusiera nuevamente delante en el marcador.

En concreto, Marc Pubill (31′) envió de cabeza el balón al fondo de la portería. Colocó el 2-1 parcial con el que se fueron al descanso y así se encaminó la victoria de La Roja.

Los equipos encararon el complemento con realidades distintas. España quería aumentar el marcador a favor, mientras que Croacia estaba necesitada de otro panorama.

Ahí el triunfo estaba prácticamente sentenciado. Sin embargo, a los 89′, Nico Williams puso el 4-1 con el que España sumó tres puntos de oro en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en la Nations League: España, a paso firme

España es líder en la tabla de posiciones del grupo A3 con seis puntos. La suma es perfecta, pues ha ganado sus dos partidos.

Inglaterra asoma segunda con tres, al igual que Croacia, mientras que Chequia cierra la zona sin ninguna unidad.

EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5
España 2 2 0 0 7 3 4 6 🟢 🟢 ⚪ ⚪ ⚪
Inglaterra 2 1 0 1 4 3 1 3 🔴 🟢 ⚪ ⚪ ⚪
Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 🟢 🔴 ⚪ ⚪ ⚪
Chequia 2 0 0 2 1 4 -3 0 🔴 🔴 ⚪ ⚪ ⚪

El próximo partido de la selección de España será ante Chequia, el sábado, 3 de octubre. Ese mismo día, Croacia enfrentará a Inglaterra.

Datos generales que dejó España vs. Croacia

  • Marcador final: España 4 - 1 Croacia.
  • Fecha: 29 de septiembre de 2026 (segunda jornada de la fase de grupos en la Nations League).
  • Estadio: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
  • Alineaciones:

España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz Peña, Fermín López Marín; Álex Baena, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Croacia: Dominik Livaković; Ivan Smolčić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Josip Mišić, Mateo Kovačić, Josip Šutalo; Petar Sučić, Marco Pašalić, Dion Drena Beljo. DT: Slaven Bilić.