Bogotá anunció descuento del 60 % para morosos de impuestos y multas vehiculares

La nueva reforma tributaria que aprobó el Concejo de Bogotá incluye algunos alivios, entre los que destaca un descuento del 60 % en intereses y sanciones para los ciudadanos morosos de algunos de sus impuestos y multas vehiculares.

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El descuento para quienes deben el impuesto vehicular con la nueva reforma

La Secretaría de Hacienda explicó que este alivio porcentual aprobado en el Concejo no se traduce en un descuento general del impuesto. Los ciudadanos deberán pagar el 100 % de la deuda capital y solo el 40 % de los intereses y sanciones acumulados.

Es posible ejemplificarlo de la siguiente forma: para un impuesto vehicular de $ 350.000 con $ 1.000.000 en recargos e intereses acumulados —lo que suma una deuda total de $ 1.350.000—, el beneficio aplicaría sobre los saldos pendientes de la siguiente forma:

Ahora deberá pagar $ 400.000 de los intereses y recargos.

El valor del impuesto lo debe pagar completo: $ 350.000.

En este escenario, la deuda total baja de $ 1.350.000 a $ 750.000, generando un beneficio económico neto de $ 600.000 para el ciudadano.

Vehículos transitando en Bogotá. Foto: Getty Images

Además, aprobaron el alivio del 60 % en los intereses de las multas de tránsito que había propuesto el alcalde Galán. Para este, la ecuación es la misma: los morosos deberán pagar el 100 % del valor de la multa, pero el alivio está en los intereses acumulados.

Fecha límite y métodos de pago

En la aprobación se estableció que, para aprovechar este descuento, los ciudadanos deberán hacer el pago a más tardar el 21 de diciembre de 2026.

Los métodos de pago aún no se han oficializado, por lo que serán especificados cuando la medida entre en funcionamiento y la sancione finalmente el alcalde Carlos Fernando Galán. Sin embargo, al no calcularse alternativas de financiación, no se esperan en la determinación.

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Así las cosas, para aprovechar este alivio tributario, los morosos deberán pagar la totalidad del impuesto, la multa y los intereses con su respectiva reducción.

Esta condición, al igual que las demás que se incluyen en la reforma tributaria de Galán, fue aprobada en dos debates del Concejo, por lo que ya está en manos del alcalde. Ahora, él deberá sancionar finalmente esta modificación en los impuestos de la capital para que se convierta en una realidad para sus habitantes.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El alcalde ha especificado en algunas entrevistas los detalles de esta reforma aprobada, por lo que se espera que no se hagan modificaciones y que en los próximos días esta sea firmada y se traduzca en una realidad capitalina.