Concejo de Bogotá aprueba nueva sobretasa al predial para financiar modernización del alumbrado

El Concejo de Bogotá dio luz verde a uno de los puntos centrales de la reforma tributaria impulsada por la Administración de Carlos Fernando Galán: la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar el servicio y la modernización del alumbrado público de la capital. La iniciativa avanzó en la plenaria de este jueves.

Concejo de Bogotá ya puso fecha para el último debate de la reforma tributaria: ¿cuándo empieza a regir si le dan luz verde?

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Juan Sebastián Cruz Ruiz/Semana Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ / Semana

La propuesta aprobada contempla que el nuevo cobro opere desde 2027 y tenga tarifas diferenciadas según el tipo de inmueble.

Los estratos 1, 2 y 3, en las condiciones establecidas por el acuerdo, tendrán una tarifa de cero, mientras que la carga se concentrará en estratos 4, 5 y 6 y en predios destinados a actividades comerciales, industriales, financieras y otras categorías como predios avaluados en más de 1.000 millones de pesos.

Concejo de Bogotá aprueba en primer debate reforma tributaria para subir impuestos en la capital: aumentos en ICA y alumbrado

Sesión del Concejo de Bogotá para debatir la reforma tributaria distrital Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

El proyecto busca obtener recursos para transformar la infraestructura de iluminación de Bogotá mediante tecnología LED y sistemas de telegestión. La Administración había estimado que la sobretasa representaría cerca de $363.407 millones anuales de ingresos adicionales.

La aprobación llega después de semanas de discusión, más de 80 horas de debate en comisión y centenares de proposiciones alrededor de la reforma tributaria.

Reforma tributaria de Bogotá: discusiones aún no arrancan y ya hay divisiones por ICA, sobretasa al predial y otros puntos

Sin embargo, el debate sobre el impacto de la reforma no termina con esta votación. Algunos concejales han advertido que, aunque determinados hogares de estratos bajos no asumirán la sobretasa, otras disposiciones del proyecto modifican las reglas que determinan el crecimiento del impuesto predial.

Según el concejal Samir Bedoya, aunque la Administración ha explicado que las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían la sobretasa de alumbrado cuando su base gravable sea de hasta 20.000 UVT; el Proyecto de Acuerdo 724 también deroga el artículo 284 del Acuerdo 927 de 2024, que establece los límites distritales de crecimiento del predial.

“Aquí hay que separar las cuentas. Que una familia de estrato 1, 2 o 3 no pague la sobretasa de alumbrado no significa que la reforma no toque su predial. El proyecto también está eliminando una norma que hoy limita cuánto puede subir ese impuesto de un año al otro”, señaló Samir Bedoya.