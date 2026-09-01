Reforma tributaria de Bogotá: discusiones aún no arrancan y ya hay divisiones por ICA, sobretasa al predial y otros puntos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá radicó ante el Concejo de Bogotá hace algunos días un proyecto de reforma tributaria para agregar y modificar varios impuestos que los capitalinos pagan. Sin embargo, la discusión ha pasado por una serie de obstáculos para iniciar.

Concejo de Bogotá inicia discusión de la reforma tributaria: ¿Qué impuestos suben y cuáles se eliminan en la capital?

Este primero de septiembre debía iniciar formalmente en el Legislativo, pero la sesión tuvo que ser cancelada, dadas varias recusaciones e impedimentos de concejales que se deben tramitar para realizar la discusión de manera legal.

Es importante tener en cuenta que la discusión debe iniciar con la presentación de las ponencias, para luego pasar a discusión en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público.

Si allí se aprueba, debe llegar a la plenaria del Concejo, en donde será discutida por todos los concejales. Si obtiene la aprobación en ese escaño, pasará a sanción por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

El proyecto de reforma tributaria contempla cambios en impuestos como el ICA y el predial, además de nuevos beneficios y exenciones para diferentes sectores. Foto: guillermo torres-semana

Como va la iniciativa en el Concejo: divididos o en acuerdo

El ambiente en la corporación frente a la discusión del proyecto no es fácil. SEMANA habló con Rolando González, presidente de la Comisión Tercera, quien aseguró que actualmente no hay una interlocución entre el Concejo de Bogotá con la administración distrital frente a este proyecto.

“Esto dificulta la interlocución política frente a muchos temas con la administración distrital, lo cual ha complicado el trámite del proyecto como tal, toda vez que muchos concejales tienen una serie de observaciones sobre el proyecto, iniciativas sobre el proyecto y no ha sido posible que estas lleguen a feliz término porque no hay una interlocución válida de la administración distrital”, precisó González.

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De otro lado, Samir Abisambra, concejal por el Partido Liberal, aseguró que la propuesta está dividida en el Legislativo, pues hay concejales que la ven con muy buenos ojos y hay otros que por el contrario consideran que no se deben aplicar más impuestos para los bogotanos, dada una posible recesión económica y desestimulación de la economía en la ciudad.

El concejal Samir Abisambra advirtió que el proyecto de la administración de Carlos Fernando Galán llega al Concejo con posiciones divididas y que todavía no está claro si logrará avanzar durante su trámite. Foto: Alcaldía de Bogotá - Concejo de Bogotá

“Hoy está muy dividida. No se sabe si va a pasar o no va a pasar. Creo que estamos todavía a puertos de comenzar la discusión. Cuando comience la discusión, ya uno comienza a definir las posturas. Ya sabe cómo se va a mover. Lo importante es que podamos iniciar la discusión porque esos trámites externos no nos han dejado iniciar”, precisó.

Modificación en las tarifas de ICA: efectos para pequeños comercios

Existe un punto de alta tensión en el proyecto y es el que se refiere a la reconfiguración de las tarifas de ICA. Esto, dado que es un punto crucial para la economía de la ciudad. Tanto así que el concejal aseguró que empresas como Bavaria y Postobón han elevado su preocupación.

Adicional a ello, el mayor impacto, en caso de modificar el tributo sin analizar a fondo sus efectos, lo vivirían los tenderos y los pequeños comerciantes de la ciudad.

Es importante entender además que las exenciones tributarias que se plantean deben discutirse con cuidado, pues aunque pueden atraer inversión, también pueden ser un arma de doble filo y terminar por generar un menor recaudo tributario.

Alumbrado público: ahora se cobraría a través de una sobretasa en el impuesto predial

Uno de los puntos coyunturales de la reforma es una nueva sobretasa que se crearía al impuesto predial, que pagan quienes cuentan con una propiedad en la capital. Esta buscaría modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad.

La reforma plantea una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización de cerca de 370.000 postes de luz con tecnología LED, cámaras y sensores. Foto: Foto página oficial Bogota.gov.co

El objetivo de esta iniciativa es transformar cerca de 370.000 postes de luz en una red inteligente con luces LED, cámaras de seguridad, sensores y conexión wifi, entre otros aspectos.

El proyecto busca hacer una excepción a los estratos 1, 2 y 3 para este cobro. Esto significa que el recaudo se haría sobre los estratos 4, 5 y 6, con una posibilidad de cuatro pagos para el aporte al sistema de alumbrado público.

Por lo pronto, se espera que la discusión se retome este 2 de septiembre en el Concejo de Bogotá, fecha en la que se discutirán los impedimentos y recusaciones, para que posteriormente se inicie el trámite correspondiente.