Registrador Hernán Penagos asumirá como jefe de la Misión de Observación Internacional en elecciones presidenciales de Brasil

El próximo domingo, 4 de octubre, en Brasil se vivirá una nueva jornada electoral para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, entre otros funcionarios del Estado. Ante esta coyuntura, desde ya se están designando a las distintas misiones para que puedan realizar la observación rigurosa del proceso electoral y que este sea totalmente transparente.

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La Misión de Observación Electoral anunció hace algunas horas la designación del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, como nuevo integrante de esta misión, siendo el jefe de la misma y teniendo la responsabilidad de vigilar la transparencia de los comicios que se llevarán a cabo en el vecino país.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, fue designado jefe de la Misión de Observación Electoral de UNIORE para las elecciones generales de Brasil. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Es importante tener en cuenta que la misión observará el proceso electoral brasileño, cuyo censo electoral es de cerca de 160 millones de ciudadanos y en el que se elegirán más de 1.650 cargos, entre ellos presidente y vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores, senadores y diputados federales, distritales y estatales.

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Tras su designación, es importante conocer que el Registrador Nacional será quien encabece la primera avanzada de UNIORE en Brasil. En esta primera visita, el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, ministro Kassio Nunes Marques, y el jefe de misión de UNIORE, Hernán Penagos, suscribieron un acuerdo para el despliegue de la observación de las elecciones generales.

El registrador nacional Hernán Penagos encabezará la misión de UNIORE que observará las elecciones generales de Brasil y velará por la transparencia del proceso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Agradezco la invitación para acompañar este importante proceso democrático en América Latina. Con todos los miembros de la misión, vamos a trabajar con absoluta determinación por la integridad y transparencia del sistema democrático brasileño y para el fortalecimiento de la democracia en la región”, indicó el Registrador Nacional.

También es clave resaltar que el funcionario fue uno de los más destacados durante el proceso electoral colombiano, que se vio empañado por una serie de declaraciones del presidente de ese entonces, Gustavo Petro, quien ponía en duda la solidez del proceso.