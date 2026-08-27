Registrador Hernán Penagos anuncia que está a punto de lanzar nuevo calendario electoral

Colombia se la pasa en elecciones. Pese a que hay unas muy visibles, como las presidenciales o las que eligen al Congreso de la República, uno de los tres poderes que integran la estructura política del país, hay mucho más.

Así lo señaló Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, quien en cada evento público se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos por su tarea de defender la democracia en un ambiente hostil.

Luego de una página que pasa, en la que salió adelante una elección para escoger el gobierno sucesor del de Gustavo Petro, la entidad superó una prueba compleja de institucionalidad.

Ahora habrá un nuevo calendario electoral que será presentado en los próximos días, según confirmó Penagos. Este incluirá las elecciones de gobiernos territoriales, que están en el foco debido a la intención de hacer realidad la descentralización.

Penagos recordó que 70 millones de colombianos depositaron su voto en tres jornadas electorales, cada una de ocho horas, que acaban de pasar para escoger al líder del Ejecutivo.

El llamado del registrador, quien además fue nuevamente ovacionado en la Convención Bancaria, donde se reúne el sector financiero para trazar derroteros sobre lo que esperan de la política pública para la economía, es a defender la democracia, algo en lo que ha insistido y que no deja de preocuparle, pues una reciente encuesta que indagó sobre el tema mostró que el 20 % de los participantes preferiría un régimen autoritario.

“Es definitivo que no se pierda ese activo que tenemos. Esta Registraduría, además de sus procesos electorales, tiene 1.000 millones de huellas dactilares, 60 millones de imágenes de la población. Es un activo valioso”.