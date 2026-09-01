Abelardo De La Espriella envió mensaje directo a la oposición por no reconocer su victoria en las urnas: “No tienen derecho”

Desde varios sectores de la oposición siguen insistiendo en no reconocer la victoria en las urnas de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de los colombianos. Inclusive la polémica se agudizó, luego de que se conoció un video de la senadora Isabel Zuleta en el que aseguraba que “Petro sigue siendo presidente”.

Y frente a ese tipo de voces, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje directo a quienes no han reconocido su victoria, indicando que se trata de una “execrable forma de corrupción de la vida democrática”.

Abelardo De La Espriella aseguró que hubo “maniobras” para alterar las elecciones, incluso, con las “estructuras terroristas”

“Esto lo expreso desde mi propia experiencia. Desde el día de las elecciones presidenciales, el régimen anterior se ha empeñado contra toda evidencia en desconocer el resultado que los colombianos expresaron en las urnas. En esa sucia maniobra, que es tremendamente irresponsable, valga decirlo, y corrosiva para nuestra democracia y la república, quien pierde, por supuesto, la elección tiene derecho a controvertir, a ejercer oposición, eso nunca lo voy a desconocer, de eso se trata la democracia, pero no tiene derecho a pretender borrar la decisión de la mayoría de los colombianos que eligieron lo que quisieron”, anotó.

Y agregó en su discurso que dio en la posesión de los nuevos magistrados del CNE: “La democracia exige algo muy sencillo, pero muy serio. Quien gana debe gobernar dentro de la Constitución y la ley, bajo el marco de la ley, bajo el Estado de derecho, y quien pierde debe reconocer el resultado sin pretextos. Ejercer la posición conforme a las normas y prepararse para volver a competir en las próximas elecciones. Que se preparen y que ganen las elecciones. Bienvenidos todos al debate electoral”.

El presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra la oposición por desconocer su victoria en las urnas y calificó esa postura como “una maniobra sucia y corrosiva para la democracia”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/G7Mqs9HOZX — Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2026

“Desconocer un resultado electoral legítimo es una execrable forma de corrupción de la vida democrática, porque se está sustituyendo la voluntad del pueblo por los intereses oscuros de quienes se resisten a aceptar la derrota. Apreciados magistrados, el Gobierno nacional respetará, como le corresponde, la autonomía del Consejo Nacional Electoral y mantendrá con la organización electoral la colaboración institucional necesaria para garantizar procesos seguros, transparentes y confiables”, recalcó el jefe de Estado.

También dejó claro: “Espero de ustedes (nuevos magistrados del CNE) decisiones favorables a la democracia y conformes a la Constitución y la ley, que al terminar su periodo, y el mío, porque vamos a compartir periodos con una pequeña diferencia, ustedes puedan decir que el sistema electoral es más transparente, más moderno, más verificable y confiable que el que hoy recibe. Y esto hay que hacerlo porque uno tiene que entender la gracia de Estado, uno tiene que entender los roles. Ustedes hoy son magistrados, yo estoy en la presidencia, no se trata de diferencias ideológicas, se trata de la democracia y el Estado de derecho”.

Laura Sarabia, la exembajadora y antigua mano derecha del expresidente Gustavo Petro, fue citada a imputación por el polígrafo a Marelbys Meza

“Les deseo acierto, independencia de criterio, prudencia y fortaleza en el ejercicio de sus responsabilidades; que Dios los ilumine para que cumplan con rectitud”, concluyó el presidente De La Espriella.

Los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral son:

Juan Carlos Wills (Partido Conservador).

Gersel Pérez (Cambio Radical).

Antonio Parra (Salvación Nacional).

El presidente Abelardo De La Espriella posesionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, durante una ceremonia en la sede alterna del Gobierno en Barranquilla. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/KFp837z0q0 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2026