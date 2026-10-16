Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de Cristina Lombana como secretaria de Transparencia: este es el decreto

Se conoció el decreto que firmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por medio del cual oficializó un nuevo nombramiento en el Gobierno nacional. Se trata de la nueva secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño.

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Se trata de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, quien asumirá el cargo en la administración del mandatario colombiano.

“Nombrar a partir de la fecha a la señora Cristina Eugenia Lombana Velásquez, en el empleo de Secretaria de Transparencia, Código 1160 de la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, se lee dentro de uno de los puntos del decreto.

El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto mediante el cual nombró a la exmagistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, como nueva secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/u9b7dsS5wS — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026

Y agrega: “Por intermedio de la Oficina de Talento Humano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, comunicar el contenido de este decreto a la señora Cristina Eugenia Lombana Velásquez y al señor Nicolas Gómez Arenas, quien actualmente desempeña el empleo en encargo”.

Cuando el mandatario colombiano anunció hace varios días la llegada de Lombana a su Gobierno, detalló varios aspectos de la misión que le encomendó.

“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, anotó en su momento el presidente de la República.

También señaló: “Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad. Los recursos públicos son sagrados y se respetan”.

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Finalmente, el mandatario colombiano ha reiterado que no tolerará casos de corrupción en su Gobierno y ha advertido que el funcionario que no cumpla deberá salir de la administración.