Los gestos de señalados bandidos tras ser encarados personalmente por Abelardo De La Espriella impactaron las redes sociales

En las redes sociales no ha pasado desapercibido un detalle sobre los operativos que ha venido liderando personalmente el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Este tiene que ver con las reacciones de los señalados criminales cuando ven al propio mandatario colombiano en los procesos de captura. Pasó en Cali, cuando De La Espriella por primera vez dijo la frase: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

Consejo de Política Criminal avaló el estatuto antiterrorista de Abelardo De La Espriella

En la madrugada de este viernes, nuevamente el presidente lideró varias acciones de la Fuerza Pública en Barranquilla, las cuales se materializaron en capturas, recuperación de la seguridad e incautaciones.

En ese operativo se volvió a presentar la reacción de los señalados criminales al ver al jefe de Estado. Este fue el caso puntual de alias Keko, a quien De La Espriella encaró mirándolo a los ojos.

“Entonces, Keko, ¿cómo era que decías?, que no comías de Tigre y que no comías de nada. ¿Cómo era? Guapito por teléfono, ¿verdad? Y matando gente, sicariando gente, robando, extorsionando. Viste esa cara de miedo que tienes, la misma cara de miedo de tus víctimas. ¿Cómo era el cuento?, ¿que no comías de Tigre?, ¿que no comías de nada?”.

Así encaró Abelardo De La Espriella a alias Keko durante el operativo Blindaje 360 en Barranquilla. El criminal es señalado de difundir mensajes intimidatorios y de pertenecer a bandas dedicadas a extorsión, homicidio y microtráfico. La operación dejó 72 capturas. https://t.co/9Xgps79i8O — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026

Alias Keko respondió: “Lo dije por joder”. El mandatario expresó: “Ah, lo dijiste por joder, o sea, ¿nos quieres hacer creer que estás firme por la patria? Así es como se doma a un bandido. Bienvenido a la Patria Milagro”.

Frente a ese operativo, el presidente publicó un mensaje por medio de su cuenta personal de X: “En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: ‘Sin tregua al delito’, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial. En la operación cayeron cabecillas del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”.

“Con corte a las 4:00 a. m., el boletín reporta 34 allanamientos y 56 capturados: 28 en flagrancia y 28 por orden judicial. Por delitos: concierto para delinquir (16), hurto (13), tráfico de estupefacientes (9), porte ilegal de armas (8), homicidio (3) y otros (7)”, indicó De La Espriella.

Iván Name y Andrés Calle están en la casa: salieron de la cárcel por orden de la Corte Suprema

Finalmente, anotó: “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando. Ya no serán los ciudadanos de bien, los ciudadanos decentes y trabajadores, quienes sientan intranquilidad: serán los delincuentes quienes padezcan el terror y el pánico por el accionar del Estado”.