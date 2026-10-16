Consejo de Política Criminal avaló el estatuto antiterrorista de Abelardo De La Espriella

El Gobierno de Abelardo De La Espriella logró las mayorías en el Consejo de Política Criminal para avanzar con el estatuto antiterrorista. Este es un triunfo para el Ejecutivo en su tarea de combatir a los grupos armados ilegales.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien expuso el documento ante los delegados de la Fiscalía, altas cortes, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación e integrantes del Congreso.

“Hicimos una presentación larga, detallada, precisa, del estatuto antiterrorista y obtuvimos los votos, la confianza del comité de Política Criminal. Esto es muy importante porque muestra la solidez, las garantías que contempla este estatuto”, comentó Lara.

La teoría del alto funcionario es que, con este visto bueno, quedaría comprobado que no es un estatuto arbitrario, que no perseguirá a políticos que piensen distinto, y que solo busca actuar sobre quienes emplean la violencia contra el Estado.

“Se trata de estructuras organizadas al margen de la ley. Muy importante lo que pasó hoy. Viene una serie de herramientas fantásticas para combatirlas y proteger a los colombianos”, agregó el ministro del Interior en una declaración ante los medios de comunicación.

*Noticia en desarrollo…