El Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo De La Espriella, presentó hace algunos días una propuesta para crear el nuevo estatuto antiterrorista ante el Consejo Superior de Política Criminal, con el que buscaría endurecer las penas, tipificar nuevos delitos y combatir a las organizaciones armadas ilegales.

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El proyecto ha sido bien recibido por algunos sectores políticos, que argumentan una necesidad de mayores normativas para actuar en contra de los grupos ilegales.

Los opositores, por su parte, han calificado este proyecto como una amenaza para los ideales políticos progresistas.

El congresista del Pacto Histórico llamó a organizaciones sociales y sectores políticos a pronunciarse contra la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional. Foto: Catalina Olaya

En las últimas horas, el congresista Iván Cepeda se refirió al proyecto, asegurando que es importante unir todas las fuerzas contra el estatuto que califica como “antidemocracia”.

“Hoy se requiere reunir a todas las personas, organizaciones, movimientos sociales y de opinión para derrotar el proyecto autoritario de Abelardo de la Espriella plasmado en lo que él llama ‘estatuto antiterrorista’”, dijo.

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Precisó que el modelo que quiere establecer el Gobierno es inquisitorial y lo “que busca imponerse es el más feroz ataque contra el Estado de derecho que hayamos conocido en el país”.

Explicó que “entrega inmensas facultades discrecionales a De la Espriella, crea el delito político, legaliza la tortura y las operaciones de inteligencia criminal, anula el poder Judicial y el derecho a un debido proceso”.

Uno de los principales cuestionamientos de Cepeda apunta a los efectos que, según su interpretación, podría tener el estatuto sobre la libertad de crítica y el debido proceso. Foto: @BogotaTransito

Aseguró que es importante que los ciudadanos tengan libertad para hacer crítica a la actual administración pues, con el nuevo proyecto, Cepeda asegura que los ciudadanos podrían ser perfilados como terroristas.

Aseguró que el proyecto podría llevar al país a convertirse en una “dictadura” y que todas las fuerzas deben unirse para derrotarlo.

“Cualquier ciudadano que ejerza legítimamente la crítica al Gobierno será catalogado como terrorista. Este proyecto convierte a Colombia en una dictadura. Debemos unirnos para derrotarlo”, detalló el excandidato presidencial del petrismo.

El debate sobre el nuevo Estatuto Antiterrorista abrió una nueva confrontación política entre el Gobierno Nacional y sectores de oposición. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA